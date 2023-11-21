Görevden Ayrılan OpenAI CEO'su Microsoft'un Yeni Yapay Zeka Araştırma Ekibine Katıldı: Brockman Takip Edilecek

OpenAI beklenmedik olaylar ortaya çıktı. Dramatik bir Cuma günü yönetim kurulu, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, görevdeki CEO Sam Altman görevden aldı. Bu karar, hafta sonu boyunca birbirini takip eden birçok olayın katalizörü oldu.

Ani görevden alınma karşısında paniğe kapılan OpenAI yönetim kurulu, Altman'ı en üst pozisyona yeniden hazırlamak için çabaladı. Kaynaklar, görüşmelerin derhal başlatıldığını ve Altman'ın yönetim yapısında kayda değer değişiklikler olmadığı sürece görevine devam etme konusunda tereddüt ettiğini ortaya koyuyor.

Bu kesintiden yola çıkarak The Verge, Greg Brockman OpenAI başkan ve kurucu ortak rolünden ayrıldığına dair raporları gün yüzüne çıkardı. Onunla birlikte bir dizi üst düzey araştırma personeli de takip etti. Başlangıçta Brockman'ın sadece yönetim kurulu başkanlığından geri çekileceği söylense de, daha sonra kurumsal saflardan da tamamen uzaklaştığı ortaya çıktı.

Raporlar, görevden alınan CEO ve istifa eden başkanın kendi yapay zeka girişimlerini başlatmayı planladığını gösteriyor. Ayrıca hafta sonu boyunca potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulundukları da iddia edildi.

Hafta sonu geçerken, Pazar akşamı Microsoft tarafından kapsamlı bir duyuru yapıldı. OpenAI milyarlarca dolarlık önemli yatırımlarıyla ana hissedarı olan Microsoft, Altman, Brockman ve diğer eski OpenAI personelinin kendi şemsiyeleri altında yeni bir AI araştırma ekibi oluşturacağını bildirdi.

OpenAI CEO pozisyonunda bir dizi belirgin değişiklik görüldü. Cuma günkü kargaşanın ardından, CTO Mira Murati CEO vekili olarak atandı. Ancak Pazartesi günü, Twitch'in eski CEO'su Emmett Shear'ın geçici olarak onun yerini aldığına dair haberler çıktı. Bu, Shear'ı sadece birkaç gün içinde bu göreve aday olan üçüncü kişi yaptı.

Shear, X'te yaptığı bir açıklamada OpenAI katılma arzusunu kamuya açıkladı . Sorumluluk için şahsen benimle iletişime geçildi. Shear, açıklamasında OpenAI'nin günümüzün en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve misyonunun beni bu işe dahil ettiğini itiraf etti.