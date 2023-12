De vertrekkende CEO van OpenAI sluit zich aan bij het nieuwe AI-onderzoeksteam van Microsoft: Brockman volgt

Een onverwachte gang van zaken deed zich voor bij OpenAI. Op een dramatische vrijdag ontsloeg het bestuur Sam Altman, de zittende CEO. Deze beslissing werd een katalysator voor verschillende daaropvolgende gebeurtenissen gedurende het weekend.

Gealarmeerd door de plotselinge afzetting, haastte het bestuur OpenAI zich om Altman opnieuw aan te stellen voor de toppositie. Bronnen onthullen dat de gesprekken onmiddellijk werden gestart, waarbij Altman aarzeling toonde bij het hervatten van zijn taken, tenzij er opmerkelijke veranderingen in de bestuursstructuur plaatsvonden.

Naar aanleiding van deze verstoring kwam The Verge naar buiten met berichten over Greg Brockman die zijn rol als president en mede-oprichter bij OpenAI opzij zette. Met hem volgde een aantal senior onderzoeksmedewerkers. Hoewel het aanvankelijke woord was dat Brockman slechts een stap terug zou doen als bestuursvoorzitter, werd later duidelijk dat hij zich ook volledig had gedistantieerd van de gelederen van het bedrijfsleven.

Uit rapporten blijkt dat de ontslagen CEO en de aftredende president plannen hebben om hun eigen AI-onderneming te starten. Bovendien zouden ze het hele weekend betrokken zijn geweest bij onderhandelingen met potentiële investeerders.

Naarmate het weekend verstreek, deed Microsoft op zondagavond een ingrijpende aankondiging. Microsoft, een hoofdaandeelhouder van OpenAI met aanzienlijke investeringen in miljarden, meldde dat Altman, Brockman, samen met ander ex-OpenAI-personeel, een nieuw AI-onderzoeksteam onder hun paraplu zouden vormen.

Er was een duidelijke reeks wijzigingen te zien in de CEO-positie bij OpenAI. In de nasleep van de chaos van vrijdag werd Mira Murati, de CTO, aangesteld als waarnemend CEO. Maandag brak echter het nieuws uit dat Emmett Shear, de ex-CEO van Twitch, haar in de interim-functie had opgevolgd. Dit maakte Shear binnen een paar dagen de derde kandidaat voor de rol.

Shear deelde publiekelijk zijn ambitie om zich bij OpenAI aan te sluiten in een verklaring over X. Ik werd persoonlijk benaderd voor de verantwoordelijkheid. OpenAI is een van de meest cruciale ondernemingen van dit moment en de missie heeft mij aan boord getrokken, bekende Shear in de verklaring.