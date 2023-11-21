即将离任的 OpenAI 首席执行官加入微软新的人工智能研究团队：布罗克曼将跟随

OpenAI出现了意想不到的转折。在一个戏剧性的周五，董事会不出所料地解雇了现任首席执行官Sam Altman)。这一决定成为周末发生的几起后续事件的催化剂。

OpenAI董事会对突然被罢免感到震惊，纷纷重新任命奥特曼担任最高职位。消息人士透露，谈判立即启动，除非治理结构发生显着变化，否则奥尔特曼对恢复职务表现出犹豫。

在这次混乱之后， The Verge报道了Greg Brockman辞去OpenAI总裁兼联合创始人职务的报道。与他同行的还有一些高级研究人员。尽管最初的说法是布罗克曼只会退出董事会主席的职位，但后来发现他也完全脱离了公司的行列。

有报道称，被解雇的首席执行官和辞职的总裁正在密谋开始自己的人工智能事业。此外，据称他们整个周末都在与潜在投资者进行谈判。

随着周末的过去， Microsoft在周日晚上发布了一项全面的公告。 Microsoft是OpenAI的主要股东，拥有数十亿美元的巨额投资，据报道，Altman、Brockman 以及其他前 OpenAI 员工将在他们的领导下组建一个新的人工智能研究团队。

OpenAI的首席执行官职位发生了一系列明显的变化。周五的严重破坏之后，首席技术官米拉·穆拉蒂 (Mira Murati) 被任命为代理首席执行官。然而，到了周一，有消息称 Twitch 前首席执行官埃米特·希尔 (Emmett Shear) 接替了她的临时职务。这使得谢尔在短短几天内成为第三位渴望担任这一角色的人。

Shear 在 X 上的一份声明中公开表达了他加入OpenAI愿望。有人联系我来承担这一责任。 Shear 在声明中承认，OpenAI 是当今最关键的企业之一，它的使命吸引了我加入其中。