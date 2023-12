Ustępujący dyrektor generalny OpenAI dołącza do zespołu badawczego Microsoftu ds. nowej sztucznej inteligencji: Brockman do naśladowania

W OpenAI nastąpił nieoczekiwany zwrot wydarzeń. W dramatyczny piątek zarząd, co nie było zaskoczeniem, zwolnił Sam Altman, pełniącego obowiązki dyrektora generalnego. Decyzja ta stała się katalizatorem kilku konsekwencji wydarzeń, które miały miejsce w ten weekend.

Zaniepokojony nagłym usunięciem zarząd OpenAI podjął starania o przesunięcie Altmana na najwyższe stanowisko. Źródła podają, że rozmowy rozpoczęto natychmiast, a Altman wahał się, czy powrócić do swoich obowiązków, chyba że nastąpią zauważalne zmiany w strukturze zarządzania.

Począwszy od tych zakłóceń, The Verge opublikował raporty o tym, jak Greg Brockman odszedł ze swojej roli prezesa i współzałożyciela OpenAI. Wraz z nim podążyło kilku starszych pracowników naukowych. Chociaż początkowo mówiono, że Brockman ustąpi jedynie ze stanowiska prezesa zarządu, później okazało się, że on również całkowicie zdystansował się od szeregów korporacji.

Z raportów wynika, że ​​zwolniony dyrektor generalny i zrezygnowany prezes planują rozpocząć własne przedsięwzięcie związane ze sztuczną inteligencją. Ponadto przez cały weekend rzekomo prowadzili negocjacje z potencjalnymi inwestorami.

Gdy weekend minął, w niedzielny wieczór Microsoft wydał obszerne oświadczenie. Microsoft, główny akcjonariusz OpenAI posiadający znaczące wielomiliardowe inwestycje, poinformował, że Altman, Brockman wraz z innymi byłymi pracownikami OpenAI utworzą pod swoim parasolem nowy zespół badawczy zajmujący się sztuczną inteligencją.

Wyraźną serię zmian zaobserwowano na stanowisku dyrektora generalnego w OpenAI. W następstwie piątkowego spustoszenia Mira Murati, dyrektor ds. technicznych, została mianowana pełniącym obowiązki dyrektora generalnego. Jednak w poniedziałek rozeszła się wiadomość, że Emmett Shear, były dyrektor generalny Twitcha, zastąpił ją tymczasowo na stanowisku. To uczyniło Sheara trzecim kandydatem na to stanowisko w ciągu zaledwie kilku dni.

Shear publicznie podzielił się swoimi aspiracjami dołączenia do OpenAI w oświadczeniu na temat X. Osobiście zwrócono się do mnie w sprawie odpowiedzialności. OpenAI jest obecnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć, a jego misja wciągnęła mnie do współpracy, Shear wyznał w oświadczeniu.