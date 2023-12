Der scheidende OpenAI-CEO tritt dem neuen KI-Forschungsteam von Microsoft bei: Brockman folgt ihm

Bei OpenAI kam es zu einer unerwarteten Wendung der Ereignisse. An einem dramatischen Freitag entließ der Vorstand überraschenderweise Sam Altman, den amtierenden CEO. Diese Entscheidung wurde zum Auslöser für mehrere Folgeereignisse am Wochenende.

Beunruhigt über den plötzlichen Sturz bemühte sich der OpenAI Vorstand darum, Altman für den Spitzenposten neu zu besetzen. Quellen enthüllen, dass Gespräche sofort aufgenommen wurden, wobei Altman zögerte, seine Aufgaben wieder aufzunehmen, es sei denn, es gäbe nennenswerte Änderungen in der Führungsstruktur.

Im Zusammenhang mit dieser Störung brachte The Verge Berichte an die Oberfläche, wonach Greg Brockman von seiner Rolle als Präsident und Mitbegründer von OpenAI zurückgetreten sei. Ihm folgten eine Reihe hochrangiger Forschungsmitarbeiter. Ursprünglich hieß es zwar, dass Brockman lediglich von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender zurücktreten würde, doch später stellte sich heraus, dass er sich auch vollständig von den Unternehmensrängen distanziert hatte.

Berichten zufolge planen der entlassene CEO und der zurückgetretene Präsident, ein eigenes KI-Unternehmen zu gründen. Darüber hinaus sollen sie das ganze Wochenende über in Verhandlungen mit potenziellen Investoren verwickelt gewesen sein.

Im Laufe des Wochenendes veröffentlichte Microsoft am Sonntagabend eine umfassende Ankündigung. Microsoft, ein Hauptaktionär von OpenAI mit erheblichen Investitionen in Milliardenhöhe, berichtete, dass Altman, Brockman und andere ehemalige OpenAI-Mitarbeiter unter ihrem Dach ein neues KI-Forschungsteam bilden würden.

Eine deutliche Reihe von Änderungen gab es in der CEO-Position bei OpenAI. Nach dem Chaos am Freitag wurde Mira Murati, die CTO, zur amtierenden CEO ernannt. Am Montag wurde jedoch bekannt, dass Emmett Shear, der ehemalige CEO von Twitch, sie interimistisch ablöste. Damit war Shear innerhalb weniger Tage der dritte Anwärter auf die Stelle.

Shear teilte in einer Erklärung zu X öffentlich seinen Wunsch mit, OpenAI beizutreten . Ich wurde persönlich auf die Verantwortung angesprochen. OpenAI gehöre heute zu den wichtigsten Unternehmungen und seine Mission habe mich an Bord gezogen, gestand Shear in der Erklärung.