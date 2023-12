CEO cessante da OpenAI se junta à nova equipe de pesquisa de IA da Microsoft: Brockman seguirá

Uma reviravolta inesperada surgiu na OpenAI. Numa sexta-feira dramática, o conselho, sem surpresa, demitiu Sam Altman, o CEO em exercício. Esta decisão tornou-se um catalisador para várias ocorrências importantes no fim de semana.

Alarmado com a demissão repentina, o conselho OpenAI se esforçou para reformular Altman para o cargo principal. Fontes revelam que as negociações foram iniciadas imediatamente, com Altman mostrando hesitação em retomar as suas funções, a menos que houvesse mudanças notáveis ​​na estrutura de governação.

A partir dessa interrupção, The Verge trouxe à tona relatos de Greg Brockman deixando seu cargo como presidente e cofundador da OpenAI. Com ele seguiram vários pesquisadores seniores. Embora a palavra inicial fosse que Brockman se afastaria apenas do cargo de presidente do conselho, mais tarde tornou-se evidente que ele também se distanciara completamente das fileiras corporativas.

Os relatórios indicam que o CEO demitido e o presidente demitido estão planejando iniciar seu próprio empreendimento de IA. Além disso, teriam estado envolvidos em negociações com potenciais investidores durante o fim de semana.

Com o passar do fim de semana, um anúncio abrangente foi feito pela Microsoft na noite de domingo. Microsoft, principal acionista da OpenAI com investimentos significativos de bilhões de dólares, informou que Altman, Brockman e outros ex-funcionários da OpenAI formariam uma nova equipe de pesquisa de IA sob seu guarda-chuva.

Uma série distinta de alterações foi vista na posição de CEO da OpenAI. Após a confusão de sexta-feira, Mira Murati, a CTO, foi nomeada CEO interina. Na segunda-feira, no entanto, surgiram notícias de que Emmett Shear, o ex-CEO da Twitch, a substituiu interinamente. Isso fez de Shear o terceiro aspirante ao cargo em apenas alguns dias.

Shear compartilhou publicamente sua aspiração de ingressar OpenAI em uma declaração no X. Fui abordado pessoalmente pela responsabilidade. OpenAI está entre os empreendimentos mais importantes da atualidade e sua missão me atraiu, confessou Shear no comunicado.