Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ouvert à la possibilité de réintégration de Sam Altman chez OpenAI

Lors de récentes discussions sur CNBC et Bloomberg TV, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a laissé entendre que l'ancien PDG d'OpenAI, Sam Altman, pourrait potentiellement se réengager chez OpenAI, indépendamment de sa récente séparation de l'entreprise par son conseil d'administration. Les spéculations précédentes étaient qu'Altman envisageait de collaborer avec un nouveau groupe de recherche sur l'IA chez Microsoft, une équipe comprenant Greg Brockman, l'ancien président d'OpenAI, et plusieurs anciens chercheurs d' OpenAI.

Nadella a déclaré dans les contrats avec CNBC : « Évidemment, nous voulons que Sam et Greg aient une maison fantastique s'ils ne veulent pas être dans OpenAI. » Lorsqu'on lui a demandé si Altman pourrait reprendre son rôle chez OpenAI, Nadella a répondu en le laissant à C'est à la discrétion du conseil d'administration d'OpenAI de décider. « C'est, vous savez, [le] conseil d'administration, la direction et les employés d'OpenAI de choisir… [Microsoft] a choisi de s'associer explicitement à OpenAI [et] évidemment, cela dépend des personnes. chez OpenAI, y rester ou venir chez Microsoft, je suis donc ouvert aux deux options.

Les déclarations de Nadella semblent confirmer les premières nouvelles rapportées par The Verge. Les rapports indiquent que les projets de transfert d'Altman vers Microsoft doivent encore être décidés et qu'avec le dernier changement de point de vue d' Ilya Sutskever, scientifique en chef d'OpenAI et orchestrateur réputé derrière le départ d'Altman, cela nécessiterait seulement un changement de décision de deux des trois membres restants du conseil d’administration d’OpenAI pour faire réintégrer Altman. (Vendredi, Brockman a été détrôné de son poste de président du conseil d'administration, et Altman occupait auparavant le sixième siège.)

En outre, Nadella a souligné que Microsoft ferait pression pour des réformes de la gouvernance d'OpenAI, y compris dans ses relations avec les investisseurs. Les rapports suggèrent que le licenciement d'Altman par OpenAI a été informé de ses bailleurs de fonds, parmi lesquels Microsoft, ainsi que de la majorité des employés d'OpenAI, juste avant l'annonce publique.

À l'heure actuelle, OpenAI fonctionne selon les règles d'une organisation à but non lucratif dont le conseil d'administration appartient et ses investisseurs, y compris Microsoft qui a déjà investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI à ce jour, ne détiennent aucun siège au conseil d'administration. "Il existe une nécessité claire d'un changement dans la gouvernance – et nous aurions un dialogue productif avec leur conseil d'administration à ce sujet et les accompagnerions tout au long de ce processus à mesure qu'il évolue", a conclu Nadella sur CNBC.