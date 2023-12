CEO da Microsoft, Satya Nadella, aberto à possibilidade de reintegração de Sam Altman na OpenAI

Em discussões recentes na CNBC e na Bloomberg TV, o CEO da Microsoft Satya Nadella sugeriu que o ex-CEO da OpenAI, Sam Altman, poderia potencialmente voltar a se envolver na OpenAI, independentemente de seu recente desligamento da empresa por seu conselho de administração. Especulações anteriores eram de que Altman tinha planos de colaborar com um novo grupo de pesquisa de IA da Microsoft, uma equipe que incluía Greg Brockman, o ex-presidente da OpenAI, e vários ex-pesquisadores da OpenAI.

Nadella declarou em contratos com a CNBC: “Obviamente, queremos que Sam e Greg tenham uma casa fantástica se não estiverem na OpenAI”. Quando questionado se Altman poderia retornar ao seu papel na OpenAI, Nadella respondeu deixando para fica a critério do conselho de administração da OpenAI decidir. “Isso cabe, você sabe, [ao] conselho e administração da OpenAI e aos funcionários escolherem… [Microsoft] escolheu explicitamente fazer parceria com a OpenAI [e] obviamente isso depende das pessoas na OpenAI ficar lá ou vir para a Microsoft, então estou aberto a ambas as opções.”

As declarações de Nadella parecem endossar as primeiras notícias relatadas pelo The Verge. Os relatórios indicam que os planos de mudança de Altman para a Microsoft ainda não foram decididos e com a última mudança no ponto de vista de Ilya Sutskever, cientista-chefe da OpenAI e renomado orquestrador por trás da saída de Altman, seria necessária apenas uma mudança na decisão de dois dos três membros restantes do conselho da OpenAI para reintegrar Altman. (Na sexta-feira, Brockman foi destronado da posição de presidente do conselho, e Altman ocupava anteriormente o sexto assento.)

Além disso, Nadella destacou que a Microsoft pressionaria por reformas na governança da OpenAI, inclusive nas suas relações com os investidores. Os relatórios sugerem que a demissão de Altman pela OpenAI foi informada aos seus apoiadores, que incluem a Microsoft, juntamente com a maioria dos funcionários da OpenAI pouco antes do anúncio público.

A partir de agora, a OpenAI opera segundo as regras de uma organização sem fins lucrativos à qual pertence o conselho e os seus investidores, incluindo a Microsoft, que já investiu mais de 10 mil milhões de dólares na OpenAI até esta data, não ocupam nenhum lugar no conselho. “Há uma necessidade clara de uma mudança na governança – e teríamos um diálogo produtivo com o seu conselho sobre isso, e os orientaríamos neste processo à medida que ele evolui”, concluiu Nadella na CNBC.