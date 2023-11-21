الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، منفتح على إمكانية إعادة سام ألتمان إلى منصبه في OpenAI

في المناقشات الأخيرة على قناة CNBC وتلفزيون بلومبرج، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Satya Nadella إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI ، سام ألتمان ، قد ينضم مرة أخرى إلى OpenAI بغض النظر عن فصله الأخير عن الشركة من قبل مجلس إدارتها. كانت التكهنات السابقة تشير إلى أن ألتمان كان لديه خطط للتعاون مع مجموعة أبحاث جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، وهو فريق يضم جريج بروكمان، الرئيس السابق في OpenAI، والعديد من الباحثين السابقين من OpenAI.

صرح ناديلا في عقوده مع CNBC، "من الواضح أننا نريد أن يحصل سام وجريج على منزل رائع إذا لم يكونوا في OpenAI". وعندما سئل ناديلا عما إذا كان بإمكان ألتمان العودة إلى دوره في OpenAI، رد ناديلا بترك الأمر لـ OpenAI. وفقًا لتقدير مجلس إدارة OpenAI لاتخاذ القرار. "هذا، كما تعلمون، من حق مجلس إدارة OpenAI وإدارته والموظفين الاختيار ... اختارت [Microsoft] الدخول في شراكة صريحة مع OpenAI [و] من الواضح أن ذلك يعتمد على الأشخاص في OpenAI البقاء هناك أو القدوم إلى Microsoft، لذلك أنا منفتح على كلا الخيارين.

يبدو أن تصريحات ناديلا تؤيد الأخبار المبكرة التي نشرتها The Verge. تشير التقارير إلى أن خطط تحول ألتمان إلى مايكروسوفت لم يتم تحديدها بعد ومع التغيير الأخير في وجهة النظر من إيليا سوتسكيفر ، كبير علماء OpenAI والمنسق المشهور وراء خروج ألتمان، لن يتطلب الأمر سوى تحول في القرار من اثنين من المسؤولين ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المتبقين في OpenAI لإعادة ألتمان إلى منصبه. (في يوم الجمعة، تم عزل بروكمان من منصب رئيس مجلس الإدارة، وكان ألتمان يشغل في السابق المقعد السادس).

علاوة على ذلك، أشار ناديلا إلى أن مايكروسوفت ستدفع من أجل إجراء إصلاحات في الحوكمة في OpenAI، بما في ذلك علاقاتها مع المستثمرين. تشير التقارير إلى أن إقالة OpenAI لـ Altman قد تم إبلاغها لمؤيديها، بما في ذلك Microsoft، إلى جانب غالبية موظفي OpenAI قبل الإعلان العام مباشرةً.

اعتبارًا من الآن، تعمل OpenAI وفقًا لقواعد المؤسسة غير الربحية التي ينتمي مجلس إدارتها، ولا يشغل مستثمروها، بما في ذلك Microsoft التي استثمرت بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في OpenAI حتى هذا التاريخ، أي مقاعد في مجلس الإدارة. واختتم ناديلا حديثه على قناة CNBC قائلاً: "هناك حاجة واضحة للتحول في الحوكمة - وسنجري حوارًا مثمرًا مع مجلس إدارتهم حول هذا الأمر، وسنرشدهم خلال هذه العملية أثناء تطورها".