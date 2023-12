Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, è aperto alla possibilità del reinserimento di Sam Altman in OpenAI

Nelle recenti discussioni su CNBC e Bloomberg TV, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha lasciato intendere che l'ex CEO di OpenAI, Sam Altman, potrebbe potenzialmente impegnarsi nuovamente in OpenAI indipendentemente dalla sua recente separazione dall'azienda da parte del suo consiglio di amministrazione. Precedenti speculazioni erano che Altman avesse in programma di collaborare con un nuovo gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale presso Microsoft, un team composto da Greg Brockman, l'ex presidente di OpenAI, e numerosi ex ricercatori di OpenAI.

Nadella ha dichiarato nei contratti con la CNBC: "Ovviamente, vogliamo che Sam e Greg abbiano una casa fantastica se non saranno in OpenAI", Quando gli è stato chiesto se Altman potesse tornare al suo ruolo in OpenAI, Nadella ha risposto lasciandolo fare. spetta al consiglio di amministrazione di OpenAI decidere. "Spetta al consiglio di amministrazione, al management di OpenAI e ai dipendenti scegliere... [Microsoft] ha scelto di collaborare esplicitamente con OpenAI [e] ovviamente questo dipende dalle persone presso OpenAI restando lì o venendo a Microsoft, quindi sono aperto a entrambe le opzioni."

Le dichiarazioni di Nadella sembrano avallare le prime notizie riportate da The Verge. I rapporti indicano che i piani per il passaggio di Altman a Microsoft devono ancora essere decisi e con l'ultimo cambiamento di punto di vista di Ilya Sutskever, capo scienziato di OpenAI e rinomato orchestratore dietro l'uscita di Altman, sarebbe necessario solo un cambiamento nella decisione di due dei tre membri rimanenti del consiglio di OpenAI per reintegrare Altman. (Venerdì, Brockman è stato detronizzato dalla posizione di presidente nel consiglio, e Altman in precedenza occupava il sesto posto.)

Inoltre, Nadella ha sottolineato che Microsoft spingerà per riforme nella governance di OpenAI, anche nei suoi rapporti con gli investitori. I rapporti suggeriscono che il licenziamento di Altman da parte di OpenAI è stato informato i suoi sostenitori, tra cui Microsoft, insieme alla maggior parte dei dipendenti di OpenAI appena prima dell'annuncio pubblico.

A partire da ora, OpenAI opera secondo le regole di un'organizzazione no-profit di cui fa parte il consiglio e i suoi investitori, compresa Microsoft che ha già investito più di 10 miliardi di dollari in OpenAI fino ad oggi, non occupano alcun posto nel consiglio. “C’è un chiaro requisito per un cambiamento nella governance – e vorremmo avere un dialogo produttivo con il loro consiglio al riguardo, e guidarli attraverso questo processo man mano che si evolve”, ha concluso Nadella alla CNBC.