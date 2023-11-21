Microsoft CEO'su Satya Nadella, Sam Altman'ın OpenAI'ye Geri Dönmesi Olasılığına Açık

CNBC ve Bloomberg TV'deki son tartışmalarda Microsoft CEO'su Satya Nadella, eski OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, yönetim kurulu tarafından yakın zamanda şirketten ayrılmasına rağmen OpenAI'ye potansiyel olarak yeniden katılabileceğini ima etti. Önceki spekülasyonlar, Altman'ın Microsoft'ta yeni bir yapay zeka araştırma grubuyla, OpenAI'nin eski başkanı Greg Brockman'ın ve OpenAI'den çok sayıda eski araştırmacının da dahil olduğu bir ekiple işbirliği yapmayı planladığı yönündeydi.

Nadella, CNBC ile yaptığı sözleşmelerde şunları belirtti: "Açıkçası, OpenAI'de olmayacaklarsa Sam ve Greg'in harika bir yuvaya sahip olmasını istiyoruz." Altman'ın OpenAI'deki görevine dönüp dönemeyeceği sorulduğunda Nadella, işi kendi haline bırakarak yanıt verdi. Karar verme yetkisi OpenAI'deki yönetim kurulunun takdirindedir. “Bu, biliyorsunuz, OpenAI yönetim kurulu ve yönetimi ile çalışanların seçmesi gereken bir şey… [Microsoft] açıkça OpenAI ile ortak olmayı seçti [ve] açıkçası bu insanlara bağlı. OpenAI'de orada kalmak ya da Microsoft'a gelmek, dolayısıyla her iki seçeneğe de açığım."

Nadella'nın açıklamaları The Verge'den aktarılan ilk haberleri destekler nitelikte görünüyor. Raporlar, Altman'ın Microsoft'a geçme planlarının henüz kararlaştırılmadığını ve OpenAI baş bilimcisi ve Altman'ın ayrılmasının ardındaki tanınmış orkestratör Ilya Sutskever'in bakış açısındaki son değişiklikle birlikte, bunun için yalnızca iki şirketten birinin kararında bir değişiklik gerektireceğini gösteriyor. OpenAI'de kalan üç yönetim kurulu üyesinin Altman'ı eski durumuna döndürmesi gerekiyor. (Cuma günü, Brockman yönetim kurulundaki başkanlık görevinden alındı ​​ve Altman daha önce altıncı sandalyeyi elinde tutuyordu.)

Ayrıca Nadella, Microsoft'un yatırımcılarla ilişkileri de dahil olmak üzere OpenAI'deki yönetimde reformlar için baskı yapacağını belirtti. Raporlar, OpenAI'nin Altman'ı görevden almasının, aralarında Microsoft'un da bulunduğu destekçilerine ve OpenAI çalışanlarının çoğunluğuna, kamuya duyurulmadan hemen önce bildirildiğini gösteriyor.

Şu an itibarıyla OpenAI, yönetim kurulunun ait olduğu kar amacı gütmeyen bir kuruluşun kurallarına göre faaliyet gösteriyor ve bu tarihe kadar OpenAI'ye 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmış olan Microsoft da dahil olmak üzere yatırımcılarının yönetim kurulunda herhangi bir sandalyesi bulunmuyor. Nadella, CNBC'deki konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Yönetimde bir değişime yönelik açık bir gereklilik var - ve bu konuda yönetim kurullarıyla verimli bir diyalog kuracağız ve bu süreç geliştikçe onlara yol göstereceğiz."