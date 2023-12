El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, está abierto a la posibilidad de que Sam Altman se reincorpore a OpenAI

En discusiones recientes en CNBC y Bloomberg TV, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, insinuó que el ex director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, podría volver a participar en OpenAI, independientemente de su reciente despido de la empresa por parte de su junta directiva. Las especulaciones anteriores eran que Altman tenía planes de colaborar con un nuevo grupo de investigación de IA en Microsoft, un equipo que incluía a Greg Brockman, ex presidente de OpenAI, y varios ex investigadores de OpenAI.

Nadella declaró en los contratos con CNBC: "Obviamente, queremos que Sam y Greg tengan un hogar fantástico si no van a estar en OpenAI". Cuando se le preguntó si Altman podría regresar a su puesto en OpenAI, Nadella respondió dejándolo en manos de “Eso es, ya sabes, que [la] junta directiva y la gerencia de OpenAI y los empleados elijan… [Microsoft] eligió asociarse explícitamente con OpenAI [y] obviamente eso depende de las personas. en OpenAI, quedarme allí o venir a Microsoft, así que estoy abierto a ambas opciones”.

Las declaraciones de Nadella parecen respaldar las primeras noticias reportadas por The Verge. Los informes indican que los planes de que Altman se traslade a Microsoft aún no se han decidido y con el último cambio en el punto de vista de Ilya Sutskever, científico jefe de OpenAI y reputado orquestador detrás de la salida de Altman, solo requeriría un cambio en la decisión de dos de los Los tres miembros restantes de la junta directiva de OpenAI reintegrarán a Altman. (El viernes, Brockman fue destronado del puesto de presidente de la junta directiva, y Altman anteriormente ocupaba el sexto puesto).

Además, Nadella señaló que Microsoft impulsará reformas en la gobernanza de OpenAI, incluidas sus relaciones con los inversores. Los informes sugieren que el despido de Altman por parte de OpenAI fue informado a sus patrocinadores, que incluyen a Microsoft, junto con la mayoría de los empleados de OpenAI, justo antes del anuncio público.

A partir de ahora, OpenAI opera según las reglas de una organización sin fines de lucro a la que pertenece la junta y sus inversores, incluido Microsoft, que ya ha invertido más de 10 mil millones de dólares en OpenAI hasta la fecha, no ocupan ningún puesto en la junta. "Existe un requisito claro para un cambio en la gobernanza, y tendríamos un diálogo productivo con su junta directiva sobre esto y los guiaríamos a través de este proceso a medida que evoluciona", concluyó Nadella en CNBC.