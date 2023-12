Dyrektor generalny Microsoft, Satya Nadella, otwarty na możliwość przywrócenia Sama Altmana na stanowisko w OpenAI

W ostatnich dyskusjach w CNBC i Bloomberg TV dyrektor generalny Microsoft Satya Nadella zasugerował, że były dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, może potencjalnie ponownie zaangażować się w OpenAI pomimo niedawnego odejścia z firmy przez zarząd. Wcześniejsze spekulacje mówiły, że Altman miał plany współpracy ze świeżą grupą badawczą ds. sztucznej inteligencji w Microsoft, w skład której wchodził Greg Brockman, były prezes OpenAI i wielu byłych badaczy z OpenAI.

Nadella stwierdził w umowach z CNBC: „Oczywiście chcemy, aby Sam i Greg mieli fantastyczny dom, jeśli nie będą pracować w OpenAI”. Zapytany, czy Altman mógłby wrócić do swojej roli w OpenAI, Nadella odpowiedział, pozostawiając to Decyzja należy do zarządu OpenAI. „No wiesz, wybór należy do zarządu i kierownictwa OpenAI oraz pracowników… [Microsoft] zdecydował się na wyraźne partnerstwo z OpenAI [i] oczywiście zależy to od ludzi w OpenAI, pozostając tam lub przechodząc do Microsoftu, więc jestem otwarty na obie opcje.”

Oświadczenia Nadelli wydają się potwierdzać wczesne doniesienia z The Verge. Z raportów wynika, że ​​plany przejścia Altmana do Microsoftu nie zostały jeszcze ustalone, a biorąc pod uwagę ostatnią zmianę stanowiska Ilyi Sutskevera, głównego naukowca OpenAI i renomowanego orkiestratora stojącego za odejściem Altmana, wymagałoby to jedynie zmiany decyzji z dwóch trzech pozostałych członków zarządu OpenAI, którzy chcą przywrócenia Altmana na stanowisko. (W piątek Brockman został zdetronizowany ze stanowiska prezesa zarządu, a Altman zajmował wcześniej szóste miejsce.)

Nadella zaznaczył także, że Microsoft będzie forsował reformy zarządzania OpenAI, w tym relacji z inwestorami. Raporty sugerują, że o zwolnieniu Altmana przez OpenAI poinformowano jego zwolenników, do których zalicza się Microsoft i większość pracowników OpenAI, tuż przed publicznym ogłoszeniem.

Na razie OpenAI działa na zasadach organizacji non-profit, do której należy zarząd, a jej inwestorzy, w tym Microsoft, który do tej pory zainwestował w OpenAI ponad 10 miliardów dolarów, nie zasiadają w zarządzie. „Istnieje wyraźna potrzeba zmiany zarządzania. Przeprowadzilibyśmy na ten temat produktywny dialog z zarządem i przeprowadzilibyśmy ich przez cały proces w miarę jego rozwoju” – podsumował Nadella w CNBC.