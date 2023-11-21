微软首席执行官 Satya Nadella 对 Sam Altman 重返 OpenAI 的可能性持开放态度

在最近 CNBC 和彭博电视的讨论中，微软首席执行官Satya Nadella暗示，前OpenAI首席执行官Sam Altman可能会重新加入 OpenAI，尽管他最近被公司董事会解雇了。此前有猜测称，Altman 计划与微软的一个新的人工智能研究小组合作，该小组成员包括 OpenAI 前总裁 Greg Brockman 以及OpenAI的多名前研究员。

纳德拉在给 CNBC 的合同中表示，“显然，如果 Sam 和 Greg 不打算加入 OpenAI，我们希望他们能有一个美好的家。”当被问及 Altman 是否可以重返 OpenAI 时，纳德拉回答说，将其留给OpenAI 董事会有权自行决定。“你知道，这是由 OpenAI 董事会、管理层和员工来选择的……[微软] 选择明确与 OpenAI 合作，[并且]显然这取决于人员在 OpenAI 留在那里或来到微软，所以我对这两种选择都持开放态度。”

纳德拉的言论似乎认可了 The Verge 早期报道的消息。报道称，Altman 转投微软的计划尚未确定，随着 OpenAI 首席科学家、Altman 退出背后的知名协调人Ilya Sutskever立场的最新变化，只需要两位高管的决定发生转变即可。 OpenAI 剩余的三名董事会成员让 Altman 恢复职务。 （周五，布罗克曼被解除了董事会主席职务，奥特曼此前担任第六席。）

此外，纳德拉指出，微软将推动 OpenAI 的治理改革，包括与投资者的关系。有报道称，OpenAI 解雇 Altman 的决定是在公开宣布之前通知其支持者的，其中包括微软以及 OpenAI 的大多数员工。

截至目前，OpenAI 按照董事会所属非营利组织的规则运作，其投资者（包括迄今为止已向 OpenAI 投资超过 100 亿美元的微软）并未在董事会中占据任何席位。纳德拉在 CNBC 上总结道：“治理的转变有明确的要求，我们将与他们的董事会就此进行富有成效的对话，并引导他们完成这一过程的发展。”