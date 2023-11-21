Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла открыт для возможности восстановления Сэма Альтмана в OpenAI

В недавних обсуждениях на CNBC и Bloomberg TV генеральный директор Microsoft Сатья Наделла намекнул, что бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман потенциально может вернуться в OpenAI, несмотря на его недавний выход из компании ее советом директоров. Предыдущие предположения заключались в том, что Альтман планировал сотрудничать с новой исследовательской группой в области искусственного интеллекта в Microsoft, в которую входили Грег Брокман, бывший президент OpenAI, и несколько бывших исследователей из OpenAI.

Наделла заявил в контрактах с CNBC: «Очевидно, мы хотим, чтобы у Сэма и Грега был фантастический дом, если они не собираются работать в OpenAI». Когда его спросили, может ли Альтман вернуться к своей роли в OpenAI, Наделла ответил, оставив это на усмотрение. Решение принимается по усмотрению совета директоров OpenAI. «Это, как вы знаете, выбор совета директоров и руководства OpenAI, а также сотрудников… [Microsoft] решила открыто сотрудничать с OpenAI, [и], очевидно, это зависит от людей. остаться в OpenAI или перейти в Microsoft, поэтому я открыт для обоих вариантов».

Заявления Наделлы, похоже, подтверждают ранние новости, опубликованные в The Verge. В отчетах указывается, что планы перехода Альтмана в Microsoft еще не определены, и с учетом последнего изменения в точке зрения Ильи Суцкевера, главного ученого OpenAI и известного организатора ухода Альтмана, для этого потребуется только изменение решения двух из них. три оставшихся члена правления OpenAI добились восстановления Альтмана в должности. (В пятницу Брокман был смещен с поста председателя совета директоров, а Альтман ранее занимал шестое место.)

Кроме того, Наделла отметил, что Microsoft будет настаивать на реформах управления OpenAI, в том числе в отношениях с инвесторами. В сообщениях говорится, что об увольнении Альтмана со стороны OpenAI было сообщено его сторонникам, в число которых входит Microsoft, а также большинство сотрудников OpenAI, непосредственно перед публичным объявлением.

На данный момент OpenAI действует по правилам некоммерческой организации, которой принадлежит совет директоров, и ее инвесторы, включая Microsoft, которая на сегодняшний день уже инвестировала в OpenAI более 10 миллиардов долларов США, не имеют мест в совете директоров. «Существует четкая потребность в смене руководства — и мы могли бы провести продуктивный диалог с их советом директоров по этому поводу и провести их через этот процесс по мере его развития», — заключил Наделла в эфире CNBC.