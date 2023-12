CEO van Microsoft, Satya Nadella, staat open voor de mogelijkheid van Sam Altman's herplaatsing bij OpenAI

In recente discussies op CNBC en Bloomberg TV liet CEO van Microsoft Satya Nadella doorschemeren dat de voormalige CEO van OpenAI, Sam Altman, mogelijk opnieuw bij OpenAI zou gaan werken, ongeacht zijn recente ontslag uit het bedrijf door de raad van bestuur. Eerdere speculaties waren dat Altman plannen had om samen te werken met een nieuwe AI-onderzoeksgroep bij Microsoft, een team bestaande uit Greg Brockman, de voormalige president van OpenAI, en meerdere ex-onderzoekers van OpenAI.

Nadella verklaarde in contracten met CNBC: "Het is duidelijk dat we willen dat Sam en Greg een fantastisch huis hebben als ze niet in OpenAI gaan spelen." Toen hem werd gevraagd of Altman kon terugkeren naar zijn rol bij OpenAI, reageerde Nadella door het over te laten aan het is de discretionaire bevoegdheid van de raad van bestuur van OpenAI om te beslissen. “Dat is voor, weet je, [het] bestuur en management van OpenAI en de werknemers om te kiezen … [Microsoft] koos ervoor om expliciet samen te werken met OpenAI [en] dat hangt uiteraard af van de mensen bij OpenAI blijf daar of kom naar Microsoft, dus ik sta open voor beide opties.”

De uitspraken van Nadella lijken het vroege nieuws uit The Verge te onderschrijven. Uit de rapporten blijkt dat er nog geen besluit is genomen over de plannen van de overstap van Altman naar Microsoft, en met de laatste verandering in het standpunt van Ilya Sutskever, hoofdwetenschapper van OpenAI en befaamde orkestrator achter het vertrek van Altman, zou er slechts een verandering in de beslissing nodig zijn van twee van de drie overgebleven bestuursleden bij OpenAI om Altman te laten herstellen. (Vrijdag werd Brockman onttroond uit de positie van voorzitter in het bestuur, terwijl Altman eerder de zesde zetel bekleedde.)

Bovendien wees Nadella erop dat Microsoft zou aandringen op hervormingen in het bestuur van OpenAI, ook in de relaties met investeerders. Uit rapporten blijkt dat het ontslag van Altman door OpenAI vlak voor de publieke aankondiging werd medegedeeld aan zijn achterban, waaronder Microsoft, en de meerderheid van de werknemers van OpenAI.

Vanaf nu opereert OpenAI volgens de regels van een non-profitorganisatie waar het bestuur deel van uitmaakt en zijn investeerders, inclusief Microsoft dat tot op heden al meer dan 10 miljard dollar in OpenAI heeft geïnvesteerd, geen zetels in het bestuur hebben. “Er is een duidelijke vereiste voor een verschuiving in het bestuur – en we zouden hierover een productieve dialoog met hun bestuur hebben en hen door dit proces begeleiden terwijl het zich ontwikkelt”, concludeerde Nadella op CNBC.