La fascination mondiale pour l'art génératif a conduit Midjourney, une startup de dix mois proposant un générateur de texte en image alimenté par l'IA, à faire un pas stratégique en Chine, le plus grand marché Internet du monde. Une annonce récente sur la plate-forme sociale WeChat appartenant à Tencent par un compte prétendant être "Midjourney China" a déclaré qu'elle avait commencé à accepter les candidatures pour les tests bêta. Cependant, ce premier et unique message a été rapidement supprimé, soulevant des questions sur les raisons de sa suppression.

Un nombre limité de candidatures ont été acceptées chaque lundi et vendredi, selon le message d'origine. TechCrunch n'a pas été en mesure de tester le produit et le propriétaire du compte WeChat, une société basée à Nanjing appelée Pengyuhui, dispose d'informations publiques limitées. Pour le moment, l'identité de l'entreprise et son association avec Midjourney restent non vérifiées.

Les startups étrangères qui visent à lancer des applications Internet en Chine sont souvent confrontées à des obstacles réglementaires de taille. Les réglementations strictes du pays ont obligé diverses startups à collaborer avec des partenaires locaux qui gèrent leurs services en leur nom. Alors que de plus en plus d'applications imitatrices prétendent être l'homologue chinois de Midjourney, cette entreprise particulière se distingue par son accent sur la création de communautés et son équipe d'assistance 24h/24 et 7j/7 qui fournit une assistance aux utilisateurs.

Pour son approche axée sur la communauté, "Midjourney China" a choisi d'opérer sur le QQ de Tencent, l'équivalent chinois le plus proche de Discord, permettant une acquisition facile d'utilisateurs en tant que client tiers. Cela semble être une stratégie bien pensée, compte tenu de la popularité croissante de l'IA générative en Chine, avec des projets comme le réseau neuronal open source RWKV rassemblant des milliers de développeurs sur QQ.

Malgré l'absence d'entreprises comme ChatGPT, Stable Diffusion en Chine, de nombreuses alternatives locales ont vu le jour. Il reste à voir dans quelle mesure "Midjourney China" se comporte face à des concurrents tels que le générateur d'art de Baidu, ERNIE-ViLG et Tiamat, au cas où l'entreprise serait jugée légitime. Pour l'instant, il n'est pas clair si "Midjourney China" devra collaborer davantage avec QQ pour résoudre les problèmes de conformité et les coûts de surveillance du comportement des utilisateurs.

En réponse à sa popularité croissante, certains internautes chinois férus de technologie accèdent au générateur original de texte en image de Midjourney via des méthodes de contournement. Ils utilisent des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à Discord et faciliter les transferts de fonds en recherchant des agents. Cependant, l'entrée officielle de "Midjourney China" pourrait changer la donne car elle semble être assez similaire à son homologue mondial, tout en devant faire face à une myriade de défis réglementaires.

Récemment, la Chine a mis en place des réglementations spécifiques relatives à l'utilisation des médias synthétiques, allant de l'exigence de vérification du nom réel pour les utilisateurs d'IA générative à l'imposition d'une responsabilité aux fournisseurs de services pour étiqueter et signaler les fausses images susceptibles d'induire le public en erreur. L'entrée sur le marché chinois peut sans aucun doute obliger Midjourney, ou tout homologue chinois potentiel, à censurer les mots-clés politiquement sensibles et à adapter ses opérations pour se conformer aux lois locales.