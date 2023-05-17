Üretken sanata olan küresel hayranlık, yapay zeka destekli bir metinden görüntüye oluşturucu sunan on aylık bir girişim olan Midjourney'i dünyanın en büyük internet pazarı olan Çin'e stratejik bir hamle yapmaya yönlendirdi. Tencent'e ait sosyal platform WeChat'te 'Midjourney China' olduğunu iddia eden bir hesap tarafından yakın zamanda yapılan bir duyuru, beta testi için başvuruları kabul etmeye başladığını belirtti. Ancak bu ilk ve tek gönderinin hızla silinmesi, kaldırılmasının ardındaki nedenlerle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Orijinal gönderiye göre her Pazartesi ve Cuma günü sınırlı sayıda başvuru kabul edildi. TechCrunch ürünü test edemedi ve Pengyuhui adlı Nanjing merkezli bir şirket olan WeChat hesabının sahibi sınırlı kamuya açık bilgiye sahip. Şu anda, firmanın kimliği ve Midjourney ile ilişkisi doğrulanmamış durumda.

Çin'de internet uygulamaları başlatmayı amaçlayan yabancı girişimler, genellikle göz korkutucu yasal engellerle karşı karşıya kalıyor. Ülkedeki katı düzenlemeler, çeşitli startup'ları hizmetlerini onlar adına yöneten yerel ortaklarla işbirliği yapmaya zorladı. Midjourney'nin Çin muadili olduğunu iddia eden daha fazla taklitçi uygulama olduğu için, bu özel girişim, topluluk oluşturmaya odaklanması ve kullanıcılara yardım sağlayan 7/24 destek ekibi nedeniyle öne çıkıyor.

Topluluk odaklı yaklaşımı nedeniyle "Midjourney China", Tencent'in QQ'su (Çin'in Discord'a en yakın muadili) üzerinde çalışmayı seçti ve bu, üçüncü taraf bir istemci olarak kolay kullanıcı edinimi sağlıyor. QQ'da binlerce geliştiriciyi bir araya getiren açık kaynaklı sinir ağı RWKV gibi projelerle Çin'de üretici yapay zekanın popülaritesindeki artış göz önüne alındığında, bu iyi düşünülmüş bir strateji gibi görünüyor.

Çin'de ChatGPT, Stable Diffusion gibi şirketlerin bulunmamasına rağmen çok sayıda yerel alternatif ortaya çıktı. Baidu'nun sanat yaratıcısı ERNIE-ViLG ve Tiamat gibi rakiplere karşı 'Midjourney China'nın ne kadar iyi durumda olduğu henüz belli değil - girişimin meşru olduğu anlaşılırsa. Şimdilik, 'Midjourney China'nın uyumluluk sorunlarını ve kullanıcı davranışını izleme maliyetlerini ele almak için QQ ile daha fazla işbirliği yapması gerekip gerekmediği belirsizliğini koruyor.

Artan popülaritesine yanıt olarak, teknolojiden anlayan bazı Çinli netizenler, Midjourney'nin orijinal metinden görüntüye oluşturucusuna atlatma yöntemleriyle erişiyor. Discord'a erişmek ve aracı arayarak fon transferlerini kolaylaştırmak için sanal özel ağlar (VPN'ler) kullanıyorlar. Bununla birlikte, 'Midjourney China'nın resmi girişi, sayısız düzenleyici zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalırken, küresel muadili ile oldukça benzer göründüğü için oyunu değiştirebilir.

Son zamanlarda Çin, üretken yapay zeka kullanıcıları için gerçek ad doğrulamasını zorunlu kılmaktan, hizmet sağlayıcılara halkı yanıltabilecek sahte resimleri etiketleme ve bildirme sorumluluğunu yüklemeye kadar, sentetik medya kullanımına ilişkin özel düzenlemeler uyguladı. Böylesine katı bir düzenleyici ortamda, web ve mobil uygulamalar oluşturmak içinno-code güçlü bir platform olan AppMaster gibi platformlar, yüksek talep gören dijital alanda geliştirmeyi kolaylaştırdı ve hızlandırdı, üstelik düzenleyici yönergelere bağlı kaldı. Çin pazarına girmek, şüphesiz Midjourney'in veya herhangi bir potansiyel Çinli muadili için siyasi açıdan hassas anahtar kelimeleri sansürlemeyi ve faaliyetlerini yerel yasalara uyacak şekilde uyarlamayı gerektirebilir.