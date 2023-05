Il fascino globale per l'arte generativa ha portato Midjourney, una startup di dieci mesi che offre un generatore di testo in immagini basato sull'intelligenza artificiale, a fare una mossa strategica in Cina, il più grande mercato Internet del mondo. Un recente annuncio sulla piattaforma social WeChat di proprietà di Tencent da parte di un account che afferma di essere "Midjourney China" ha dichiarato di aver iniziato ad accettare domande per il beta test. Tuttavia, questo primo e unico post è stato rapidamente cancellato, sollevando interrogativi sui motivi alla base della sua rimozione.

Un numero limitato di domande è stato accettato ogni lunedì e venerdì, secondo il post originale. TechCrunch non è stato in grado di testare il prodotto e il proprietario dell'account WeChat, una società con sede a Nanchino chiamata Pengyuhui, ha a disposizione informazioni pubbliche limitate. Al momento, l'identità dell'azienda e la sua associazione con Midjourney rimangono non verificate.

Le startup straniere che mirano a lanciare applicazioni Internet in Cina spesso devono affrontare scoraggianti barriere normative. Le stringenti normative del Paese hanno costretto diverse startup a collaborare con partner locali che gestiscono i loro servizi per loro conto. Poiché più app imitatrici affermano di essere la controparte cinese di Midjourney, questa particolare impresa si distingue per la sua attenzione alla costruzione della comunità e per il suo team di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che fornisce assistenza agli utenti.

Per il suo approccio guidato dalla comunità, "Midjourney China" ha scelto di operare su QQ di Tencent, l'equivalente cinese più vicino a Discord, consentendo una facile acquisizione di utenti come client di terze parti. Questa sembra essere una strategia ben ponderata, considerando l'aumento della popolarità dell'IA generativa in Cina, con progetti come la rete neurale open source RWKV che accumula migliaia di sviluppatori su QQ.

Nonostante l'assenza di aziende come ChatGPT, Stable Diffusion in Cina, sono emerse numerose alternative locali. Quanto bene 'Midjourney China' se la cava contro concorrenti come il generatore d'arte di Baidu ERNIE-ViLG e Tiamat è ancora da vedere, nel caso in cui l'impresa venga ritenuta legittima. Per ora, non è chiaro se "Midjourney China" dovrà collaborare ulteriormente con QQ per affrontare i problemi di conformità e i costi del monitoraggio del comportamento degli utenti.

In risposta alla sua crescente popolarità, alcuni netizen cinesi esperti di tecnologia stanno accedendo al generatore di testo-immagine originale di Midjourney tramite metodi di elusione. Usano reti private virtuali (VPN) per accedere a Discord e facilitare i trasferimenti di fondi cercando agenti. Tuttavia, l'ingresso ufficiale di "Midjourney China" potrebbe cambiare il gioco in quanto sembra essere abbastanza simile alla sua controparte globale, pur dovendo affrontare una miriade di sfide normative.

Di recente, la Cina ha implementato normative specifiche relative all'uso dei media sintetici, dalla richiesta della verifica del nome reale per gli utenti dell'IA generativa all'imposizione ai fornitori di servizi della responsabilità di etichettare e segnalare immagini false che possono fuorviare il pubblico. In un ambiente normativo così rigoroso, piattaforme come AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni Web e mobili, hanno facilitato e accelerato lo sviluppo nello spazio digitale ad alta domanda, il tutto rispettando le linee guida normative. L'ingresso nel mercato cinese può indubbiamente richiedere a Midjourney, oa qualsiasi potenziale controparte cinese, di censurare le parole chiave politicamente sensibili e di adattare le sue operazioni per conformarsi alle leggi locali.