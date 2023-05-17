Глобальное увлечение генеративным искусством привело к тому, что десятимесячный стартап Midjourney, предлагающий генератор текста в изображение на основе искусственного интеллекта, сделал стратегический шаг в Китай, крупнейший в мире интернет-рынок. В недавнем объявлении на социальной платформе WeChat, принадлежащей Tencent, от аккаунта, претендующего на звание «Midjourney China», говорится, что он начал принимать заявки на бета-тестирование. Однако этот первый и единственный пост был быстро удален, что вызвало вопросы о причинах его удаления.

Согласно исходному сообщению, каждый понедельник и пятницу принималось ограниченное количество заявок. TechCrunch не смог протестировать продукт, а владелец учетной записи WeChat, компания Pengyuhui из Нанкина, предоставила ограниченную общедоступную информацию. На данный момент личность фирмы и ее связь с Midjourney остаются непроверенными.

Иностранные стартапы, стремящиеся запустить интернет-приложения в Китае, часто сталкиваются с серьезными регулятивными барьерами. Строгие правила в стране вынуждают различные стартапы сотрудничать с местными партнерами, которые управляют их услугами от их имени. Поскольку все больше приложений-подражателей утверждают, что они являются китайским аналогом Midjourney, это конкретное предприятие выделяется благодаря своей направленности на создание сообщества и круглосуточной службе поддержки, которая оказывает помощь пользователям.

Для своего подхода, ориентированного на сообщество, Midjourney China выбрала для работы QQ от Tencent — ближайший аналог Discord в Китае — что позволяет легко привлекать пользователей в качестве стороннего клиента. Это кажется хорошо продуманной стратегией, учитывая всплеск популярности генеративного ИИ в Китае, когда такие проекты, как нейронная сеть с открытым исходным кодом RWKV, собирают тысячи разработчиков на QQ.

Несмотря на отсутствие таких компаний, как ChatGPT, Stable Diffusion в Китае, появилось множество местных альтернатив. Насколько хорошо «Midjourney China» справится с конкурентами, такими как художественный генератор Baidu ERNIE-ViLG и Tiamat, еще неизвестно — в случае, если предприятие будет признано законным. На данный момент остается неясным, потребуется ли «Midjourney China» дальнейшее сотрудничество с QQ для решения проблем соответствия и затрат на мониторинг поведения пользователей.

В ответ на его растущую популярность некоторые технически подкованные китайские пользователи сети получают доступ к оригинальному генератору преобразования текста в изображение Midjourney с помощью методов обхода. Они используют виртуальные частные сети (VPN) для доступа к Discord и облегчения денежных переводов путем поиска агентов. Тем не менее, официальное появление «Midjourney China» может изменить ситуацию, поскольку оно очень похоже на свой глобальный аналог, но при этом ему приходится преодолевать множество нормативных проблем.

Недавно в Китае были введены специальные правила, касающиеся использования синтетических медиа, от требования проверки реального имени для пользователей генеративного ИИ до возложения ответственности на поставщиков услуг за маркировку и сообщение о поддельных изображениях, которые могут ввести общественность в заблуждение. В такой строгой нормативно-правовой среде такие платформы, как AppMaster — мощная платформа no-code для создания веб-приложений и мобильных приложений — упростили и ускорили разработку в цифровом пространстве с высоким спросом, соблюдая при этом нормативные требования. Выход на китайский рынок, несомненно, потребует от Midjourney или любого потенциального китайского аналога цензуры политически чувствительных ключевых слов и адаптации своей деятельности в соответствии с местным законодательством.