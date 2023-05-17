أدى الانجذاب العالمي بالفن التوليدي إلى شركة Midjourney ، وهي شركة ناشئة عمرها عشرة أشهر تقدم مولدًا لتحويل النص إلى صورة يعمل بالذكاء الاصطناعي ، للقيام بخطوة استراتيجية في الصين ، أكبر سوق للإنترنت في العالم. ذكر إعلان حديث على منصة WeChat الاجتماعية المملوكة لشركة Tencent بواسطة حساب يدعي أنه "Midjourney China" أنه بدأ في قبول طلبات الاختبار التجريبي. ومع ذلك ، تم حذف هذه المشاركة الأولى والوحيدة بسرعة ، مما أثار تساؤلات حول أسباب إزالتها.

تم قبول عدد محدود من الطلبات كل يوم اثنين وجمعة ، وفقًا للبريد الأصلي. لم تتمكن TechCrunch من اختبار المنتج ، ولم يكن لدى مالك حساب WeChat ، وهي شركة مقرها نانجينغ تدعى Pengyuhui ، معلومات عامة محدودة. في الوقت الحالي ، لم يتم التحقق من هوية الشركة وارتباطها بـ Midjourney.

غالبًا ما تواجه الشركات الناشئة الأجنبية التي تهدف إلى إطلاق تطبيقات الإنترنت في الصين حواجز تنظيمية هائلة. أجبرت اللوائح الصارمة في الدولة العديد من الشركات الناشئة على التعاون مع الشركاء المحليين الذين يديرون خدماتهم نيابة عنهم. نظرًا لأن المزيد من التطبيقات المقلدة تدعي أنها النظير الصيني لـ Midjourney ، فإن هذا المشروع الخاص يبرز بسبب تركيزه على بناء المجتمع وفريق الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الذي يقدم المساعدة للمستخدمين.

بالنسبة لنهجها الذي يحركه المجتمع ، اختارت "Midjourney China" العمل في Tencent's QQ - أقرب مكافئ لـ Discord في الصين - مما يتيح سهولة اكتساب المستخدمين كعميل طرف ثالث. يبدو أن هذه استراتيجية مدروسة جيدًا ، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين ، مع مشاريع مثل الشبكة العصبية مفتوحة المصدر RWKV التي حشدت الآلاف من المطورين في QQ.

على الرغم من عدم وجود شركات مثل ChatGPT و Stable Diffusion في الصين ، ظهرت العديد من البدائل المحلية. ما مدى جودة أسعار "Midjourney China" مقابل المنافسين مثل منشئ الفنون Baidu ERNIE-ViLG و Tiamat - في حالة اكتشاف أن المشروع مشروع. في الوقت الحالي ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت "Midjourney China" ستحتاج إلى مزيد من التعاون مع QQ لمعالجة مشكلات الامتثال وتكاليف مراقبة سلوك المستخدم.

استجابة لشعبيتها المتزايدة ، يقوم بعض مستخدمي الإنترنت الصينيين البارعين بالتكنولوجيا بالوصول إلى أداة تحويل النص إلى صورة الأصلية الخاصة بـ Midjourney عبر طرق التحايل. يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى Discord وتسهيل تحويل الأموال من خلال البحث عن وكلاء. ومع ذلك ، فإن الدخول الرسمي لـ "Midjourney China" يمكن أن يغير اللعبة حيث يبدو أنها تشبه تمامًا نظيرتها العالمية ، مع الاضطرار إلى اجتياز عدد لا يحصى من التحديات التنظيمية.

في الآونة الأخيرة ، طبقت الصين لوائح محددة تتعلق باستخدام الوسائط التركيبية ، من المطالبة بالتحقق من الاسم الحقيقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليفي إلى فرض مسؤولية على مقدمي الخدمات لتصنيف الصور المزيفة والإبلاغ عنها التي يمكن أن تضلل الجمهور. في مثل هذه البيئة التنظيمية الصارمة ، سهلت منصات مثل AppMaster - وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال - وتسريع عملية التطوير في المساحة الرقمية عالية الطلب ، وكل ذلك مع الالتزام بالإرشادات التنظيمية. قد يتطلب دخول السوق الصينية بلا شك من Midjourney ، أو أي نظير صيني محتمل ، فرض رقابة على الكلمات الرئيسية الحساسة سياسياً وتكييف عملياتها لتتوافق مع القوانين المحلية.