O fascínio global pela arte generativa levou a Midjourney, uma startup de dez meses que oferece um gerador de texto para imagem alimentado por IA, a fazer um movimento estratégico na China, o maior mercado de internet do mundo. Um anúncio recente na plataforma social WeChat, de propriedade da Tencent, por uma conta que afirma ser 'Midjourney China', afirmou que começou a aceitar aplicativos para testes beta. No entanto, esta primeira e única postagem foi excluída rapidamente, levantando questões sobre os motivos por trás de sua remoção.

Um número limitado de inscrições foi aceito todas as segundas e sextas-feiras, de acordo com a postagem original. O TechCrunch não conseguiu testar o produto, e o proprietário da conta WeChat, uma empresa de Nanjing chamada Pengyuhui, tem informações públicas limitadas disponíveis. No momento, a identidade da empresa e sua associação com a Midjourney permanecem não verificadas.

As startups estrangeiras que pretendem lançar aplicativos de internet na China geralmente enfrentam barreiras regulatórias assustadoras. Os rigorosos regulamentos do país forçaram várias startups a colaborar com parceiros locais que gerenciam seus serviços em seu nome. À medida que mais aplicativos imitadores afirmam ser a contraparte chinesa do Midjourney, esse empreendimento específico se destaca devido ao seu foco na construção da comunidade e sua equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, que fornece assistência aos usuários.

Por sua abordagem voltada para a comunidade, a 'Midjourney China' optou por operar no QQ da Tencent - o equivalente mais próximo do Discord na China - permitindo fácil aquisição de usuários como um cliente terceirizado. Essa parece ser uma estratégia bem pensada, considerando o aumento da popularidade da IA generativa na China, com projetos como a rede neural de código aberto RWKV reunindo milhares de desenvolvedores no QQ.

Apesar da ausência de empresas como ChatGPT, Stable Diffusion na China, surgiram inúmeras alternativas locais. Quão bem 'Midjourney China' se sai de concorrentes como o gerador de arte ERNIE-ViLG e Tiamat da Baidu ainda não foi visto - caso o empreendimento seja considerado legítimo. Por enquanto, ainda não está claro se 'Midjourney China' precisará colaborar ainda mais com a QQ para abordar questões de conformidade e custos de monitoramento do comportamento do usuário.

Em resposta à sua crescente popularidade, alguns internautas chineses com experiência em tecnologia estão acessando o gerador de texto para imagem original do Midjourney por meio de métodos de evasão. Eles usam redes privadas virtuais (VPNs) para acessar o Discord e facilitar as transferências de fundos por meio da busca de agentes. No entanto, a entrada oficial de 'Midjourney China' pode mudar o jogo, pois parece ser bastante semelhante ao seu homólogo global, ao mesmo tempo em que enfrenta uma infinidade de desafios regulatórios.

Recentemente, a China implementou regulamentos específicos relativos ao uso de mídia sintética, desde a exigência de verificação de nome real para usuários de IA generativa até a imposição de uma responsabilidade aos provedores de serviços de rotular e denunciar imagens falsas que podem enganar o público. Em um ambiente regulatório tão rigoroso, plataformas como AppMaster — uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos móveis e da Web — facilitaram e aceleraram o desenvolvimento no espaço digital de alta demanda, ao mesmo tempo em que aderiram às diretrizes regulatórias. Entrar no mercado chinês pode, sem dúvida, exigir que a Midjourney, ou qualquer contraparte chinesa em potencial, censure palavras-chave politicamente sensíveis e adapte suas operações para cumprir as leis locais.