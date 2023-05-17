全球对生成艺术的迷恋促使 Midjourney 这家成立 10 个月的初创公司提供人工智能文本到图像生成器，战略性地进军中国这个全球最大的互联网市场。一个自称是“中途中国”的账号最近在腾讯旗下的社交平台微信上发布公告称，它已经开始接受公测申请。然而，这第一篇也是唯一一篇帖子很快就被删除了，引发了人们对其删除背后原因的质疑。

根据最初的帖子，每周一和周五接受的申请数量有限。 TechCrunch 无法对该产品进行测试，而该微信账号的所有者是一家位于南京的名为 Pengyuhui 的公司，其公开信息有限。目前，该公司的身份及其与 Midjourney 的关联仍未得到证实。

旨在在中国推出互联网应用程序的外国初创企业往往面临严峻的监管障碍。该国严格的法规迫使各种初创公司与代表他们管理服务的当地合作伙伴合作。随着越来越多的山寨应用声称自己是 Midjourney 的中国同行，这家特殊的企业因其专注于社区建设和为用户提供帮助的 24/7 支持团队而脱颖而出。

对于其社区驱动的方法，“Midjourney China”选择在腾讯的 QQ 上运行——中国最接近 Discord 的版本——允许作为第三方客户端轻松获取用户。这似乎是一个深思熟虑的策略，考虑到生成式人工智能在中国的流行度激增，开源神经网络 RWKV 等项目在 QQ 上聚集了数千名开发者。

尽管在中国没有像 ChatGPT、Stable Diffusion 这样的公司，但已经出现了许多本地人的替代方案。 “Midjourney China”与百度的艺术生成器 ERNIE-ViLG 和 Tiamat 等竞争对手相比的表现如何还有待观察——以防该合资企业被发现是合法的。目前，尚不清楚“中途中国”是否需要与 QQ 进一步合作，以解决合规问题和监控用户行为的成本问题。

为了响应其日益流行，一些精通技术的中国网民正在通过规避方法访问 Midjourney 的原始文本到图像生成器。他们使用虚拟专用网络 (VPN) 访问 Discord 并通过寻找代理促进资金转移。然而，“中途中国”的正式入场可能会改变游戏规则，因为它看起来与全球同行非常相似，同时必须应对无数的监管挑战。

最近，中国实施了有关合成媒体使用的具体规定，从要求生成人工智能的用户进行实名验证，到要求服务提供商有责任标记和报告可能误导公众的假图片。在如此严格的监管环境中，像AppMaster这样的平台——一个用于创建 Web 和移动应用程序的强大的no-code平台——促进并加速了高需求数字空间的开发，同时遵守监管准则。进入中国市场无疑需要 Midjourney 或任何潜在的中国同行审查政治敏感关键词并调整其运营以遵守当地法律。