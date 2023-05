De wereldwijde fascinatie voor generatieve kunst heeft Midjourney, een tien maanden oude startup die een door AI aangedreven tekst-naar-beeld-generator aanbiedt, ertoe gebracht een strategische stap te zetten naar China, 's werelds grootste internetmarkt. Een recente aankondiging op het sociale platform WeChat, eigendom van Tencent, door een account dat beweert 'Midjourney China' te zijn, verklaarde dat het is begonnen met het accepteren van aanvragen voor bètatests. Dit eerste en enige bericht werd echter snel verwijderd, wat vragen deed rijzen over de redenen achter de verwijdering.

Volgens het oorspronkelijke bericht werd elke maandag en vrijdag een beperkt aantal sollicitaties geaccepteerd. TechCrunch heeft het product niet kunnen testen en de eigenaar van het WeChat-account, een in Nanjing gevestigd bedrijf genaamd Pengyuhui, heeft beperkte openbare informatie beschikbaar. Op dit moment blijven de identiteit van het bedrijf en zijn associatie met Midjourney niet geverifieerd.

Buitenlandse startups die internettoepassingen in China willen lanceren, worden vaak geconfronteerd met ontmoedigende regelgevende belemmeringen. De strenge regelgeving in het land heeft verschillende startups gedwongen om samen te werken met lokale partners die hun diensten namens hen beheren. Naarmate meer copycat-apps beweren de Chinese tegenhanger van Midjourney te zijn, valt deze specifieke onderneming op door de focus op gemeenschapsopbouw en het 24/7 ondersteuningsteam dat gebruikers helpt.

Vanwege zijn gemeenschapsgestuurde aanpak koos 'Midjourney China' ervoor om te werken op Tencent's QQ - China's meest gelijkende equivalent van Discord - waardoor gebruikers als externe klant gemakkelijk kunnen worden geworven. Dit lijkt een goed doordachte strategie, gezien de enorme populariteit van generatieve AI in China, met projecten zoals het open-source neurale netwerk RWKV dat duizenden ontwikkelaars op QQ verzamelt.

Ondanks de afwezigheid van bedrijven als ChatGPT, Stable Diffusion in China, zijn er tal van lokale alternatieven ontstaan. Hoe goed 'Midjourney China' het doet tegen concurrenten als Baidu's kunstgenerator ERNIE-ViLG en Tiamat valt nog te bezien - voor het geval de onderneming legitiem wordt bevonden. Voorlopig blijft het onduidelijk of 'Midjourney China' verder zal moeten samenwerken met QQ om nalevingsproblemen en de kosten van het monitoren van gebruikersgedrag aan te pakken.

Als reactie op de groeiende populariteit hebben sommige technisch onderlegde Chinese netizens toegang tot de originele tekst-naar-afbeelding-generator van Midjourney via omzeilingsmethoden. Ze gebruiken virtuele privénetwerken (VPN's) om toegang te krijgen tot Discord en geldovermakingen te vergemakkelijken door agenten te zoeken. De officiële intrede van 'Midjourney China' zou het spel echter kunnen veranderen, aangezien het behoorlijk lijkt op zijn wereldwijde tegenhanger, terwijl het moet navigeren door een groot aantal regelgevingsuitdagingen.

Onlangs heeft China specifieke regelgeving geïmplementeerd met betrekking tot het gebruik van synthetische media, van het eisen van echte naamverificatie voor gebruikers van generatieve AI tot het opleggen van een verantwoordelijkheid aan serviceproviders om nepfoto's te labelen en te rapporteren die het publiek kunnen misleiden. In zo'n strenge regelgevende omgeving hebben platforms zoals AppMaster - een krachtigno-code platform voor het maken van web- en mobiele applicaties - de ontwikkeling in de veeleisende digitale ruimte gefaciliteerd en versneld, en dat allemaal met inachtneming van de wettelijke richtlijnen. Het betreden van de Chinese markt kan ongetwijfeld betekenen dat Midjourney, of een potentiële Chinese tegenhanger, politiek gevoelige zoekwoorden moet censureren en zijn activiteiten moet aanpassen om te voldoen aan de lokale wetgeving.