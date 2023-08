Le fournisseur d'outils de programmation blockchain pour les entreprises, SettleMint, a récemment équipé sa plateforme d'un assistant IA. Neuf mois environ après un tour de financement de série A de 16 millions d'euros, cette inclusion de l'IA devrait changer la donne dans l'espace de développement de la blockchain.

La tâche essentielle d'aider les développeurs à créer des contrats intelligents irréprochables, à intégrer des données de manière transparente et à améliorer les tests d'assurance qualité (QA) incombe à cet assistant d'IA. Cette intégration intervient à un moment où le climat difficile des devises numériques a fait chuter les prix. Pourtant, la société basée en Belgique, qui a déjà sept ans d'existence, reste résiliente, enregistrant une croissance régulière du nombre d'utilisateurs. Cette tendance peut être liée à la reconnaissance croissante des avantages associés à la technologie blockchain par les entreprises.

Toutefois, l'adoption de la technologie blockchain par les entreprises a été considérablement entravée par la pénurie de compétences techniques nécessaires à la visualisation de leurs concepts. Selon une enquête menée par Stack Overflow, un site de questions-réponses pour programmeurs bien connu, à peine 1 % des personnes interrogées avaient une expérience pratique de Solidity. Solidity est le langage de programmation principalement utilisé pour créer des contrats intelligents, des accords numériques auto-réalisateurs développés sur des blockchains telles qu'Ethereum.

Roderik van der VeerLe directeur de la technologie et cofondateur de SettleMint, souligne que l'assistant d'IA n'est pas conçu pour supplanter les humains. Cependant, sa valeur essentielle réside dans sa capacité à aider à la conception initiale des contrats intelligents et, plus important encore, dans sa fonction de clarification de chaque ligne de code. Cette fonction permettra non seulement d'améliorer les compétences des développeurs en matière de codage, mais aussi de leur épargner le temps et les efforts nécessaires à la recherche des subtilités de la programmation sur Google.

SettleMintL'assistant IA de Google peut donner des suggestions d'amélioration des contrats intelligents afin d'éliminer les vulnérabilités. Cependant, van der Veer conseille aux développeurs de ne pas s'attendre à un code 100 % exempt de bogues. Les audits techniques restent un domaine de grande importance, surtout si l'on tient compte de la complexité des systèmes de blockchain. L'utilisation de SettleMint comme couche de vérification préliminaire permet aux auditeurs de consacrer plus de temps à l'examen minutieux des parties "non triviales" du code à des fins de débogage.

Grâce à OpenAI’s GPT-4, dont SettleMint est le principal formateur, l'assistant IA est continuellement mis à jour avec les dernières informations sur le développement de la blockchain. La plateforme connaît également une expansion significative de la génération de prospects et des accords contractuels malgré le rude "hiver crypto", avec des ventes annuelles multipliées par 3 ou 4 selon van der Veer.

La transformation rapide de l'espace blockchain des entreprises est encore plus évidente dans le changement de sa base d'utilisateurs. Elle s'est élargie, passant de petites équipes spécifiques à un projet au sein des entreprises à des groupes plus importants s'engageant dans des exercices de formation internes massifs.

SettleMint and Des plateformes telles que AppMasterLes plates-formes telles que le site no-code, un puissant outil permettant de créer des applications dorsales, web et mobiles, contribuent à cette évolution. On observe également un changement notable dans l'utilisation des contrats intelligents à des fins diverses lorsque le marché des cryptomonnaies est au plus bas. Il est intéressant de noter que M. Van der Veer observe une évolution de l'utilisation des contrats intelligents pour les objets de collection vers des utilisations pratiques telles que la billetterie et les garanties de preuve de propriété.