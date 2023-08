Dostawca narzędzi do programowania blockchain dla przedsiębiorstw, SettleMint, wyposażył niedawno swoją platformę w asystenta AI. Pojawiający się około dziewięć miesięcy po gwiezdnej rundzie finansowania serii A o wartości 16 milionów euro, to włączenie sztucznej inteligencji ma być przełomem w przestrzeni rozwoju blockchain.

Krytyczne zadanie polegające na pomaganiu programistom w tworzeniu bezbłędnych inteligentnych kontraktów, płynnej integracji danych i ulepszaniu testów zapewniania jakości (QA) spada na tego asystenta AI. Integracja ta następuje w czasie, gdy trudny klimat walut cyfrowych spowodował gwałtowny spadek cen. Mimo to belgijska firma, działająca już od siedmiu lat, pozostaje odporna, rejestrując stały wzrost liczby użytkowników. Trend ten można powiązać z rosnącym uznaniem korzyści związanych z technologią blockchain przez przedsiębiorstwa.

Jednak przyjęcie technologii blockchain przez przedsiębiorstwa było znacznie utrudnione przez brak umiejętności technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich koncepcji do wizualizacji. Według ankiety przeprowadzonej przez Stack Overflow, znaną stronę z pytaniami i odpowiedziami dla programistów, zaledwie 1% respondentów miało praktyczne doświadczenie z Solidity. Solidity jest językiem programowania używanym głównie do tworzenia inteligentnych kontraktów, samospełniających się umów cyfrowych opracowanych na blockchainach takich jak Ethereum.

Roderik van der VeerWspółzałożyciel i CTO SettleMint, podkreśla, że asystent AI nie został zaprojektowany w celu zastąpienia ludzi. Jednak jego podstawowa wartość leży w jego zdolności do pomocy w początkowym projektowaniu inteligentnych kontraktów, a co ważniejsze, w jego funkcji wyjaśniania każdej linii kodu. Funkcja ta nie tylko zwiększy biegłość programistów w kodowaniu, ale także zaoszczędzi im czasu i wysiłku związanego z wyszukiwaniem zawiłości programowania w Google.

SettleMintAsystent AI może podawać sugestie dotyczące ulepszeń inteligentnych kontraktów w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach. Mimo to, van der Veer ostrzega deweloperów, by nie oczekiwali kodu w 100% wolnego od błędów. Audyty techniczne pozostają obszarem o dużym znaczeniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę złożoność systemów blockchain. Wykorzystanie SettleMint jako wstępnej warstwy przesiewowej pozwala audytorom poświęcić więcej czasu na badanie "nietrywialnych" części kodu w celu debugowania.

Dzięki OpenAI’s GPT-4, na której szkoleniu skupia się SettleMint, asystent AI jest stale aktualizowany o najnowsze informacje na temat rozwoju blockchain. Platforma doświadcza również znacznej ekspansji w zakresie generowania leadów i umów kontraktowych pomimo surowej "zimy kryptowalutowej", przy czym sprzedaż rok do roku wzrasta 3-4-krotnie, zgodnie z van der Veer.

Szybka transformacja przestrzeni blockchain dla przedsiębiorstw jest jeszcze bardziej widoczna w zmianie bazy użytkowników. Rozszerzyła się ona z małych zespołów projektowych w firmach do większych grup angażujących się w masowe wewnętrzne ćwiczenia szkoleniowe.

SettleMint and Platformy takie jak AppMaster, potężne narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, pomagają napędzać tę zmianę. Zauważalna jest również zmiana w wykorzystaniu inteligentnych kontraktów do różnych celów podczas spadków na rynku kryptowalut. Co ciekawe, Van der Veer obserwuje odejście od używania NFT do celów kolekcjonerskich na rzecz praktycznych zastosowań, takich jak sprzedaż biletów i gwarancje dowodu własności.