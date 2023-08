Il fornitore di strumenti di programmazione blockchain per aziende, SettleMint, ha recentemente dotato la propria piattaforma di un assistente AI. Dopo circa nove mesi da uno straordinario round di finanziamento della Serie A da 16 milioni di euro, questa integrazione dell'intelligenza artificiale è destinata a cambiare le carte in tavola nello spazio di sviluppo della blockchain.

Il compito critico di aiutare gli sviluppatori a creare contratti intelligenti impeccabili, integrare i dati senza soluzione di continuità e migliorare i test di garanzia della qualità (QA) spetta a questo assistente AI. Questa integrazione arriva in un momento in cui il clima rigido delle valute digitali ha fatto crollare i prezzi. Tuttavia, l'azienda belga, già attiva da sette anni, continua a resistere, registrando una crescita costante degli utenti. Questa tendenza può essere collegata al crescente riconoscimento dei vantaggi associati alla tecnologia blockchain da parte delle imprese.

Tuttavia, l'adozione della tecnologia blockchain da parte delle imprese è stata notevolmente ostacolata dalla carenza di competenze tecniche necessarie per portare i loro concetti alla visualizzazione. Secondo un sondaggio condotto da Stack Overflow, un noto sito di domande e risposte per programmatori, un misero 1% degli intervistati aveva esperienza pratica con Solidity. Solidity è il linguaggio di programmazione prevalentemente utilizzato per la creazione di contratti intelligenti, gli accordi digitali autoavveranti sviluppati su blockchain come Ethereum.

Roderik van der VeerIl cofondatore e CTO di SettleMint sottolinea che l'assistente AI non è stato progettato per sostituire gli esseri umani. Tuttavia, il suo valore fondamentale risiede nella capacità di aiutare nella progettazione iniziale dei contratti intelligenti e, soprattutto, nella sua funzione di chiarire ogni riga di codice. Questa funzione non solo migliorerà le competenze di codifica degli sviluppatori, ma farà anche risparmiare loro il tempo e lo sforzo di cercare su Google le complessità della programmazione.

SettleMintL'assistente AI potrebbe fornire suggerimenti per migliorare i contratti intelligenti al fine di eliminare le vulnerabilità. Tuttavia, van der Veer avverte gli sviluppatori di non aspettarsi un codice privo di bug al 100%. Le verifiche tecniche rimangono un'area di grande importanza, soprattutto se si considera la complessità dei sistemi blockchain. L'impiego di SettleMint come livello di screening preliminare consente agli auditor di dedicare più tempo all'esame delle parti "non banali" del codice per il debug.

Grazie a OpenAI’s GPT-4, sulla cui formazione si basa SettleMint, l'assistente AI è costantemente aggiornato con le ultime informazioni sullo sviluppo della blockchain. La piattaforma sta inoltre registrando un'espansione significativa nella generazione di lead e contratti nonostante il rigido "inverno delle criptovalute", con vendite annue moltiplicate per 3-4 volte secondo van der Veer.

La rapida trasformazione dello spazio blockchain aziendale è ancora più evidente nel cambiamento della sua base di utenti. Si è passati da piccoli team di progetto specifici all'interno delle aziende a gruppi più grandi impegnati in massicci esercizi di formazione interna.

SettleMint and piattaforme come AppMaster, un potente strumento di no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, stanno contribuendo a questo cambiamento. Si nota anche un notevole cambiamento nell'uso dei contratti intelligenti per scopi diversi durante i minimi del mercato delle criptovalute. È interessante notare che Van der Veer osserva un allontanamento dall'uso degli NFT per gli oggetti da collezione verso usi pratici come l'emissione di biglietti e le garanzie di prova della proprietà.