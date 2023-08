Der Anbieter von Blockchain-Programmiertools für Unternehmen, SettleMint, hat seine Plattform kürzlich mit einem KI-Assistenten ausgestattet. Etwa neun Monate nach einer fulminanten 16-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde der Serie A wird diese KI-Integration die Blockchain-Entwicklung grundlegend verändern.

Dieser KI-Assistent soll Entwicklern dabei helfen, fehlerfreie Smart Contracts zu erstellen, Daten nahtlos zu integrieren und die Qualitätssicherung (QA) zu verbessern. Diese Integration kommt zu einer Zeit, in der das raue Klima für digitale Währungen die Preise in den Keller geschickt hat. Dennoch bleibt das in Belgien ansässige Unternehmen, das bereits seit sieben Jahren besteht, robust und verzeichnet ein stetiges Nutzerwachstum. Dieser Trend kann mit der zunehmenden Anerkennung der Vorteile der Blockchain-Technologie durch die Unternehmen in Verbindung gebracht werden.

Die Übernahme der Blockchain-Technologie durch die Unternehmen wird jedoch erheblich durch den Mangel an technischen Fähigkeiten behindert, die erforderlich sind, um ihre Konzepte zu visualisieren. Laut einer von Stack Overflow, einer bekannten Website für Fragen und Antworten von Programmierern, durchgeführten Umfrage hatten gerade einmal 1 % der Befragten praktische Erfahrung mit Solidity. Solidity ist die Programmiersprache, die vor allem für die Erstellung von Smart Contracts verwendet wird, den sich selbst erfüllenden digitalen Vereinbarungen, die auf Blockchains wie Ethereum entwickelt werden.

Roderik van der Veer, Mitbegründer und CTO von SettleMint, betont, dass der KI-Assistent nicht darauf ausgelegt ist, den Menschen zu ersetzen. Sein Kernwert liegt jedoch in seiner Fähigkeit, bei der anfänglichen Gestaltung von intelligenten Verträgen zu helfen, und - was noch wichtiger ist - in seiner Funktion, jede Codezeile zu verdeutlichen. Diese Funktion wird nicht nur die Programmierkenntnisse von Entwicklern verbessern, sondern ihnen auch die Zeit und Mühe ersparen, die sie bei der Google-Suche nach komplizierten Programmierungen aufwenden müssen.

SettleMintDer KI-Assistent von Google kann Verbesserungsvorschläge für Smart Contracts geben, um Schwachstellen zu beseitigen. Dennoch warnt van der Veer die Entwickler davor, 100 % fehlerfreien Code zu erwarten. Technische Audits sind nach wie vor von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Komplexität von Blockchain-Systemen. Der Einsatz von SettleMint als vorläufige Prüfungsebene ermöglicht es den Prüfern, mehr Zeit für die Untersuchung "nicht-trivialer" Teile des Codes zur Fehlersuche aufzuwenden.

Dank OpenAI’s GPT-4, auf dessen Schulung SettleMint einen Schwerpunkt legt, wird der KI-Assistent ständig mit den neuesten Informationen über die Blockchain-Entwicklung aktualisiert. Trotz des harten "Krypto-Winters" erfährt die Plattform auch eine signifikante Ausweitung der Lead-Generierung und der Vertragsabschlüsse, wobei sich die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr laut van der Veer um das 3-4-fache erhöhen.

Der rasche Wandel des Blockchain-Bereichs für Unternehmen zeigt sich noch deutlicher in der Verschiebung der Nutzerbasis. Sie hat sich von kleinen projektspezifischen Teams innerhalb von Unternehmen auf größere Gruppen ausgeweitet, die an massiven internen Schulungen teilnehmen.

SettleMint and Plattformen wie AppMaster, ein leistungsfähiges Tool für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ( no-code), tragen zu dieser Verschiebung bei. Auch bei der Verwendung von Smart Contracts für verschiedene Zwecke ist während der Tiefs auf den Kryptomärkten ein deutlicher Wandel zu beobachten. Interessanterweise beobachtet Van der Veer eine Verschiebung weg von der Verwendung von NFTs für Sammlerstücke hin zu praktischen Anwendungen wie Ticketing und Eigentumsnachweisgarantien.