قامت شركة SettleMint ، موفر أداة برمجة blockchain للمؤسسات ، بتجهيز نظامها الأساسي مؤخرًا بمساعد AI. بعد حوالي تسعة أشهر من جولة التمويل الممتازة بقيمة 16 مليون يورو من السلسلة A ، من المقرر أن يكون تضمين الذكاء الاصطناعي هذا بمثابة تغيير للعبة في مجال تطوير blockchain.

تقع المهمة الحاسمة لمساعدة المطورين على إنشاء عقود ذكية لا تشوبها شائبة ، ودمج البيانات بسلاسة ، وتحسين اختبار ضمان الجودة (QA) على عاتق مساعد الذكاء الاصطناعي هذا. يأتي هذا التكامل في وقت أدى فيه مناخ العملة الرقمية القاسي إلى انخفاض الأسعار. ومع ذلك ، لا تزال الشركة التي يقع مقرها في بلجيكا ، والتي تعمل بالفعل منذ سبع سنوات ، تتمتع بالمرونة ، حيث تسجل نموًا ثابتًا في عدد المستخدمين. يمكن ربط هذا الاتجاه بالاعتراف المتزايد بالفوائد المرتبطة بتكنولوجيا blockchain من قبل الشركات.

ومع ذلك ، فقد تم إعاقة اعتماد الشركات لتكنولوجيا blockchain بشكل كبير بسبب النقص في المهارات التقنية اللازمة لتقديم مفاهيمها إلى التصور. وفقًا لمسح أجرته Stack Overflow ، وهو موقع أسئلة وأجوبة مبرمج معروف ، فإن 1 ٪ من المستجيبين لديهم خبرة عملية مع Solidity. Solidity هي لغة البرمجة المستخدمة في الغالب في إنشاء العقود الذكية ، وهي الاتفاقيات الرقمية ذاتية التحقق التي تم تطويرها على سلاسل الكتل مثل Ethereum.

يؤكد Roderik van der Veer ، المؤسس المشارك و CTO لـ SettleMint ، أن مساعد الذكاء الاصطناعي ليس مصممًا ليحل محل البشر. ومع ذلك ، تكمن قيمته الأساسية في قدرته على المساعدة في التصميم الأولي للعقود الذكية ، والأهم من ذلك ، في وظيفته في توضيح كل سطر من التعليمات البرمجية. لن تعمل هذه الميزة على تحسين كفاءة الترميز للمطورين فحسب ، بل ستوفر لهم أيضًا وقت وجهد تعقيدات برمجة البحث في Google.

قد يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي في SettleMint اقتراحات ذكية لتحسين العقد للتخلص من نقاط الضعف. ومع ذلك ، يحذر van der Veer المطورين من عدم توقع رمز خالٍ من الأخطاء بنسبة 100٪. تظل عمليات التدقيق الفنية مجالًا ذا أهمية كبيرة ، لا سيما مع وضع تعقيد أنظمة blockchain في الاعتبار. يتيح استخدام SettleMint كطبقة فحص أولية للمدققين توفير المزيد من الوقت في فحص الأجزاء "غير التافهة" من الكود لتصحيح الأخطاء.

بفضل OpenAI's GPT-4 ، الذي يتخصص في تدريب SettleMint ، يتم تحديث مساعد AI باستمرار بأحدث المعلومات حول تطوير blockchain. تشهد المنصة أيضًا توسعًا كبيرًا في اتفاقيات إنشاء العملاء المحتملين والعقود على الرغم من "الشتاء المشفر" القاسي ، حيث تتضاعف المبيعات السنوية 3-4 مرات وفقًا لـ van der Veer.

إن التحول السريع لمساحة blockchain الخاصة بالمؤسسة أكثر وضوحًا في تحول قاعدة المستخدمين الخاصة بها. لقد توسعت من فرق صغيرة خاصة بالمشروع داخل الشركات إلى مجموعات أكبر تشارك في تدريبات داخلية ضخمة.

تساعد SettleMint and والأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، في دفع هذا التحول. هناك أيضًا تغيير ملحوظ في استخدام العقود الذكية لأغراض متنوعة خلال أدنى مستويات سوق التشفير. ومن المثير للاهتمام ، يلاحظ Van der Veer الابتعاد عن استخدام NFTs للمقتنيات نحو الاستخدامات العملية مثل إصدار التذاكر وإثبات ضمانات الملكية.