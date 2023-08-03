Kurumsal blockchain programlama aracı sağlayıcısı SettleMint, yakın zamanda platformlarını bir AI asistanı ile donattı. 16 milyon avroluk muhteşem bir A Serisi finansman turundan yaklaşık dokuz ay sonra gelen bu AI katılımı, blok zinciri geliştirme alanında oyunun kurallarını değiştirecek şekilde ayarlandı.

Geliştiricilerin kusursuz akıllı sözleşmeler oluşturmasına, verileri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve kalite güvence (QA) testini iyileştirmesine yardımcı olma kritik görevi bu yapay zeka asistanına düşüyor. Bu entegrasyon, sert bir dijital para birimi ortamının fiyatların düşmesine neden olduğu bir zamanda geliyor. Yine de, yedi yıldır faaliyette olan Belçika merkezli şirket, istikrarlı bir kullanıcı artışı kaydederek dirençli olmaya devam ediyor. Bu eğilim, işletmeler tarafından blockchain teknolojisi ile ilişkili faydaların artan bir şekilde tanınmasıyla ilişkilendirilebilir.

Bununla birlikte, işletmelerin blockchain teknolojisini benimsemesi, kavramlarını görselleştirmeye yönelik gerekli teknik becerilerin eksikliği nedeniyle önemli ölçüde engellenmiştir. Tanınmış bir programcı Soru-Cevap sitesi olan Stack Overflow tarafından yürütülen bir ankete göre, yanıt verenlerin önemsiz bir %1'i Solidity ile uygulamalı deneyime sahipti. Solidity, ağırlıklı olarak Ethereum gibi blok zincirleri üzerinde geliştirilen kendi kendini gerçekleştiren dijital anlaşmalar olan akıllı sözleşmeler oluşturmak için kullanılan programlama dilidir.

SettleMint kurucu ortağı ve CTO'su Roderik van der Veer, AI asistanının insanların yerini alacak şekilde tasarlanmadığını vurguluyor. Bununla birlikte, temel değeri, akıllı sözleşmelerin ilk tasarımına yardımcı olma yeteneğinde ve daha da önemlisi, her kod satırını netleştirme işlevinde yatmaktadır. Bu özellik, yalnızca geliştiricilerin kodlama yeterliliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları Google'da programlama inceliklerini aramak için harcadıkları zaman ve çabadan da kurtaracak.

SettleMint AI asistanı, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için akıllı sözleşme iyileştirme önerileri verebilir. Yine de van der Veer, geliştiricileri %100 hatasız kod beklememeleri konusunda uyarıyor. Teknik denetimler, özellikle blockchain sistemlerinin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, büyük önem taşıyan bir alan olmaya devam ediyor. SettleMint bir ön tarama katmanı olarak kullanmak, denetçilerin hata ayıklama için kodun "önemsiz olmayan" kısımlarını incelemeye daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.

SettleMint eğitimine ağırlık verdiği OpenAI's GPT-4 sayesinde, yapay zeka asistanı sürekli olarak blok zinciri geliştirme konusundaki en son bilgilerle güncellenir. van der Veer göre yıldan yıla satışların 3-4 kat arttığı zorlu "kripto kışına" rağmen platform, müşteri adayı oluşturma ve sözleşme anlaşmalarında da önemli bir genişleme yaşıyor.

Kurumsal blockchain alanının hızlı dönüşümü, kullanıcı tabanının değişmesinde daha da belirgindir. Şirketler içindeki projeye özel küçük ekiplerden, büyük şirket içi eğitim tatbikatlarına katılan daha büyük gruplara doğru genişledi.

SettleMint and arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code güçlü bir araç olan AppMaster gibi platformlar bu geçişin sürdürülmesine yardımcı oluyor. Kripto piyasasının en düşük seviyesinde olduğu zamanlarda çeşitli amaçlar için akıllı sözleşmelerin kullanımında da gözle görülür bir değişiklik var. Van der Veer, ilginç bir şekilde, NFT'leri koleksiyon ürünleri için kullanmaktan, biletleme ve mülkiyet kanıtı garantileri gibi pratik kullanımlara doğru bir geçiş gözlemliyor.