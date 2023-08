Enterprise blockchain programmeer tool provider, SettleMint, heeft onlangs hun platform uitgerust met een AI assistent. Ongeveer negen maanden na een stellaire Serie A-financieringsronde van 16 miljoen euro is deze AI-inclusie klaar om een game-changer te worden in de blockchainontwikkelingsruimte.

De kritieke taak om ontwikkelaars te helpen foutloze smart contracts te maken, gegevens naadloos te integreren en kwaliteitsborging (QA) testen te verbeteren, valt onder de verantwoordelijkheid van deze AI-assistent. Deze integratie komt op een moment dat een hard klimaat voor digitale valuta de prijzen heeft doen kelderen. Toch blijft het in België gevestigde bedrijf, dat al zeven jaar actief is, veerkrachtig en registreert het een gestage gebruikersgroei. Deze trend kan worden gekoppeld aan de toenemende erkenning van de voordelen van blockchaintechnologie door bedrijven.

De adoptie van blockchaintechnologie door bedrijven wordt echter aanzienlijk belemmerd door het tekort aan technische vaardigheden die nodig zijn om hun concepten te visualiseren. Volgens een onderzoek uitgevoerd door Stack Overflow, een bekende vraag- en antwoordsite voor programmeurs, had slechts 1% van de respondenten praktische ervaring met Solidity. Solidity is de programmeertaal die voornamelijk wordt gebruikt voor het maken van smart contracts, de zichzelf vervullende digitale overeenkomsten die worden ontwikkeld op blockchains zoals Ethereum.

Roderik van der Veer, medeoprichter en CTO van SettleMint, benadrukt dat de AI-assistent niet is ontworpen om mensen te vervangen. De kernwaarde ligt echter in zijn vermogen om te helpen bij het initiële ontwerp van slimme contracten en, nog belangrijker, in zijn functie om elke regel code te verduidelijken. Deze functie zal niet alleen de codeervaardigheid van ontwikkelaars verbeteren, maar bespaart hen ook de tijd en moeite van het zoeken naar programmeerintrrukken met Google.

SettleMintDe AI-assistent kan suggesties geven voor het verbeteren van slimme contracten om kwetsbaarheden te elimineren. Toch waarschuwt van der Veer ontwikkelaars om geen 100% bugvrije code te verwachten. Technische audits blijven van groot belang, vooral met het oog op de complexiteit van blockchain-systemen. Door SettleMint te gebruiken als een voorbereidende screeningslaag, kunnen auditors meer tijd besteden aan het onderzoeken van "niet-triviale" delen van de code voor debugging.

Dankzij OpenAI’s GPT-4, wiens training SettleMint centraal staat, wordt de AI-assistent voortdurend bijgewerkt met de nieuwste informatie over blockchainontwikkeling. Het platform ervaart ook een aanzienlijke expansie in het genereren van leads en het afsluiten van contracten, ondanks de strenge "cryptowinter", met een jaar-op-jaar omzet die volgens van der Veer 3-4 keer zo hoog is.

De snelle transformatie van de zakelijke blockchainruimte is nog duidelijker zichtbaar in de verschuiving van de gebruikersbasis. Deze is verbreed van kleine projectspecifieke teams binnen bedrijven naar grotere groepen die zich bezighouden met massale interne trainingsoefeningen.

SettleMint and platforms zoals AppMaster, een krachtige no-code tool voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, helpen deze verschuiving te stimuleren. Er is ook een merkbare verandering in het gebruik van smart contracts voor diverse doeleinden tijdens de dieptepunten van de cryptomarkt. Interessant genoeg ziet Van der Veer een verschuiving van het gebruik van NFT's voor verzamelobjecten naar praktische toepassingen zoals ticketing en eigendomsbewijzen.