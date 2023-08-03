Компания SettleMint, предоставляющая корпоративные инструменты для программирования блокчейна, недавно оснастила свою платформу помощником искусственного интеллекта. Спустя примерно девять месяцев после проведения грандиозного раунда финансирования серии А в размере 16 млн. евро, это включение искусственного интеллекта должно стать переломным моментом в сфере разработки блокчейна.

На ИИ-ассистента ложится важнейшая задача по оказанию помощи разработчикам в создании безупречных смарт-контрактов, беспрепятственной интеграции данных и улучшении качества тестирования (QA). Эта интеграция происходит в то время, когда суровый климат на рынке цифровых валют привел к резкому падению цен. Тем не менее бельгийская компания, работающая уже семь лет, сохраняет устойчивость, регистрируя стабильный рост числа пользователей. Эта тенденция может быть связана с растущим признанием предприятиями преимуществ, связанных с технологией блокчейн.

Однако освоение технологии блокчейн предприятиями существенно сдерживается нехваткой технических навыков, необходимых для визуализации их концепций. По данным опроса, проведенного известным сайтом вопросов и ответов для программистов Stack Overflow, лишь 1% респондентов имел практический опыт работы с Solidity. Solidity - это язык программирования, преимущественно используемый для создания смарт-контрактов - самоисполняющихся цифровых соглашений, разработанных на таких блокчейнах, как Ethereum.

Roderik van der VeerСооснователь и технический директор SettleMint подчеркивает, что ИИ-ассистент не призван заменить человека. Однако его основная ценность заключается в том, что он может помочь в первоначальном проектировании смарт-контрактов и, что еще важнее, в его функции уточнения каждой строки кода. Эта функция не только повысит квалификацию разработчиков, но и позволит им сэкономить время и силы на поиск тонкостей программирования в Google.

SettleMintИИ-помощник может давать предложения по улучшению смарт-контрактов для устранения уязвимостей. Тем не менее van der Veer предупреждает разработчиков, что не стоит рассчитывать на 100-процентное отсутствие ошибок в коде. Технический аудит остается крайне важным направлением, особенно с учетом сложности блокчейн-систем. Использование SettleMint в качестве предварительного уровня проверки позволяет аудиторам уделить больше времени отладке "нетривиальных" частей кода.

Благодаря OpenAI’s GPT-4, на обучении которого специализируется SettleMint, ИИ-помощник постоянно получает самую свежую информацию о развитии блокчейна. Несмотря на суровую "крипто-зиму", платформа также демонстрирует значительный рост числа лидов и заключенных контрактов: по данным van der Veer, продажи за год увеличились в 3-4 раза.

Быстрая трансформация корпоративного блокчейн-пространства еще более очевидна в изменении его пользовательской базы. Она расширилась от небольших проектных групп внутри компаний до больших групп, участвующих в масштабных внутренних тренингах.

SettleMint and На рынке блокчейна появились такие платформы, как AppMaster, мощный инструмент no-code для создания backend-, web- и мобильных приложений, способствуют этому сдвигу. Также заметно изменение в использовании смарт-контрактов для различных целей во время минимумов на криптовалютном рынке. Интересно, что Ван дер Вир отмечает переход от использования NFT для коллекционирования к практическому применению, например, для продажи билетов и гарантии подтверждения права собственности.