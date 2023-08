Provedor de ferramentas de programação de blockchain empresarial, SettleMint, recentemente equipou sua plataforma com um assistente de IA. Vindo cerca de nove meses após uma rodada de financiamento estelar da Série A de 16 milhões de euros, esta inclusão de IA está definida para ser uma virada de jogo no espaço de desenvolvimento de blockchain.

A tarefa crítica de ajudar os desenvolvedores a criar contratos inteligentes perfeitos, integrar dados perfeitamente e melhorar os testes de garantia de qualidade (QA) recai sobre este assistente de IA. Esta integração surge numa altura em que o clima adverso da moeda digital fez com que os preços caíssem a pique. Ainda assim, a empresa sediada na Bélgica, já com sete anos de operação, permanece resiliente, registando um crescimento constante de utilizadores. Esta tendência pode ser associada ao reconhecimento crescente dos benefícios associados à tecnologia de cadeia de blocos por parte das empresas.

No entanto, a adoção da tecnologia de cadeia de blocos pelas empresas tem sido significativamente dificultada pela escassez de competências técnicas necessárias para que os seus conceitos sejam visualizados. De acordo com um inquérito realizado pelo Stack Overflow, um conhecido site de perguntas e respostas para programadores, apenas 1% dos inquiridos tinha experiência prática com Solidity. A Solidity é a linguagem de programação predominantemente utilizada na criação de contratos inteligentes, os acordos digitais auto-realizáveis desenvolvidos em cadeias de blocos como a Ethereum.

Roderik van der VeerO CEO da empresa, cofundador e CTO da SettleMint, enfatiza que o assistente de IA não foi concebido para substituir os humanos. No entanto, o seu principal valor reside na sua capacidade de ajudar na conceção inicial de contratos inteligentes e, mais importante ainda, na sua função de clarificar cada linha de código. Esta funcionalidade não só aumentará a proficiência de codificação dos programadores, como também lhes poupará o tempo e o esforço de procurar no Google os meandros da programação.

SettleMintO assistente de IA da Google pode dar sugestões de melhoria do contrato inteligente para eliminar vulnerabilidades. Ainda assim, van der Veer adverte os programadores para não esperarem um código 100% livre de erros. As auditorias técnicas continuam a ser uma área de grande importância, especialmente tendo em conta a complexidade dos sistemas de blockchain. Empregar o SettleMint como uma camada de triagem preliminar permite que os auditores gastem mais tempo examinando partes "não triviais" do código para depuração.

Graças a OpenAI’s GPT-4, cuja formação SettleMint se baseia, o assistente de IA é continuamente atualizado com as informações mais recentes sobre o desenvolvimento da cadeia de blocos. A plataforma também está a registar uma expansão significativa na geração de leads e acordos contratuais, apesar do rigoroso "inverno criptográfico", com as vendas anuais a multiplicarem-se 3-4 vezes, de acordo com van der Veer.

A rápida transformação do espaço de blockchain empresarial é ainda mais evidente na mudança da sua base de utilizadores. Esta alargou-se de pequenas equipas de projectos específicos dentro das empresas para grupos maiores que participam em exercícios de formação interna maciça.

SettleMint and plataformas como a AppMasteruma poderosa ferramenta no-code para criar aplicações backend, web e móveis, estão a ajudar a impulsionar esta mudança. Há também uma mudança notável no uso de contratos inteligentes para diversos fins durante as baixas do mercado de criptografia. Curiosamente, Van der Veer observa um afastamento do uso de NFTs para colecionáveis em direção a usos práticos, como emissão de bilhetes e garantias de prova de propriedade.