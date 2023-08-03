企业区块链编程工具提供商SettleMint 最近为其平台配备了人工智能助手。在获得1600万欧元A轮融资约9个月后，该人工智能插件将改变区块链开发领域的游戏规则。

帮助开发人员创建完美无瑕的智能合约、无缝整合数据以及改进质量保证（QA）测试等关键任务都落在了这个人工智能助手身上。这次整合正值数字货币环境恶劣、价格暴跌之际。不过，这家总部位于比利时的公司已经运营了七年，仍然保持着顽强的生命力，用户数量稳步增长。这一趋势可能与企业日益认识到区块链技术的好处有关。

然而，由于缺乏将概念可视化所需的技术技能，企业对区块链技术的采用受到严重阻碍。根据著名程序员问答网站Stack Overflow进行的一项调查，仅有1%的受访者拥有Solidity的实践经验。Solidity 是一种编程语言，主要用于创建智能合约，即在以太坊等区块链上开发的自我实现的数字协议。

Roderik van der Veer SettleMint 的联合创始人兼首席技术官强调说，人工智能助手并不是为了取代人类而设计的。不过，它的核心价值在于能够帮助智能合约的初始设计，更重要的是，它的功能是澄清每一行代码。这一功能不仅能提高开发人员的编码能力，还能节省他们在谷歌搜索复杂编程的时间和精力。

SettleMint谷歌的人工智能助手可能会给出智能合约的改进建议，以消除漏洞。不过，van der Veer 提醒开发者不要指望代码百分之百没有漏洞。技术审核仍然是一个非常重要的领域，尤其是考虑到区块链系统的复杂性。采用SettleMint 作为初步筛选层，可以让审计人员腾出更多时间仔细检查代码中的 "非琐碎 "部分，以便进行调试。

得益于OpenAI’s GPT-4 ，人工智能助手不断更新有关区块链发展的最新信息，而SettleMint 正是其培训的主要对象。据van der Veer 报道，尽管面临严酷的 "加密货币寒冬"，该平台的销售线索生成和合同协议也在大幅扩张，同比销售额增长了 3-4 倍。

企业区块链领域的快速转型在其用户群的转变中更为明显。它已从公司内部针对特定项目的小型团队扩展到参与大规模内部培训活动的大型团体。

SettleMint and 企业区块链平台 AppMaster等平台正在帮助推动这一转变。该平台是一个强大的no-code 工具，用于创建后台、网络和移动应用程序。在加密货币市场低迷时期，智能合约在不同用途上的使用也发生了明显变化。有趣的是，Van der Veer 发现，NFT 正在从用于收藏品转向票务和所有权担保证明等实际用途。