Une équipe d'anciens employés de Twitter, dont Aliza Rosen, chef de produit responsable de l'augmentation de la limite de caractères de Twitter de 140 à 280, a lancé l'application sociale Rex, axée sur le consommateur. L'objectif de la plateforme est de rationaliser le processus de découverte et de partage des recommandations de lieux à visiter, tels que les restaurants, les bars, les musées, les sentiers et les parcs, en utilisant les technologies de l'IA et de la vision par ordinateur.

L'application Rex, qui est en développement actif depuis plus d'un an et demi, a officiellement terminé sa phase de test bêta et est désormais accessible au public. La startup célèbre également la réussite de son tour de financement de démarrage de 3,96 millions de dollars, mené par Accel et Khosla Ventures, aux côtés d'autres investisseurs de Twitter, Snap et Pinterest, dont Future Positive, un fonds créé par Biz Stone, cofondateur de Twitter.

Rosen, qui a fondé Rex en 2021, a toujours été passionné par l'exploration de nouveaux endroits et a finalement créé l'application pour relever les défis associés à la recherche et au partage de recommandations pour divers lieux. Alors qu'Internet est inondé de critiques et d'évaluations, il peut être difficile de trouver un contenu personnalisé et adapté à des préférences particulières, a-t-elle fait remarquer.

L'expérience de l'utilisateur avec Rex commence en permettant à l'application d'accéder aux contacts et aux photos du téléphone. À l'aide de la vision artificielle, la technologie de Rex analyse le rouleau d'appareils photo à la recherche d'images prises à des endroits spécifiques qui pourraient faire l'objet de recommandations, comme des photos d'un repas pris dans un restaurant. Des mesures de protection de la vie privée sont en place, car Rex ne stocke que les métadonnées localement sur les appareils des utilisateurs, et les photos elles-mêmes ne sont pas sauvegardées sur les serveurs de la startup tant qu'une recommandation n'a pas été faite.

L'application permet également aux utilisateurs de partager facilement leurs recommandations avec leurs amis en quelques clics, en créant des listes de lecture pour des villes, des thèmes ou des cuisines spécifiques. Ces "rex" peuvent être consultés dans un flux global, qui affiche également les recommandations faites par d'autres. Une fonction cartographique permet aux utilisateurs d'explorer les recommandations de leurs amis à l'endroit où ils se trouvent ou dans de nouvelles villes, ce qui rend l'application inestimable pour la planification de voyages.

L'approche innovante de Rex, qu'aucune autre plateforme sur le marché n'a tentée, consistant à explorer les rouleaux d'appareils photo des utilisateurs comme source fiable de recommandations, a été saluée par des investisseurs tels qu'Amit Kumar d'Accel. Cette méthode permet d'obtenir des suggestions personnalisées et fiables basées sur les préférences et les associés de confiance.

