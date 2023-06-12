一个由前Twitter员工组成的团队，包括负责将Twitter的字符限制从140个增加到280个的产品经理Aliza Rosen，已经推出了以消费者为中心的社交应用Rex。该平台的目标是通过采用人工智能和计算机视觉技术，简化发现和分享游览地点推荐的过程，如餐馆、酒吧、博物馆、小径和公园。

Rex应用程序已经积极开发了一年半，已经正式完成了其测试阶段，现在可以向公众开放。这家初创公司还在庆祝其成功获得396万美元的种子轮融资，由Accel和Khosla Ventures牵头，其他投资者来自Twitter、Snap和Pinterest，包括Twitter联合创始人Biz Stone创建的基金Future Positive。

罗森于2021年创建了Rex，他一直热衷于探索新的地方，并最终创建了这个应用程序，以解决与研究和分享各种地点的推荐有关的挑战。她指出，虽然互联网上充斥着评论和评级，但很难找到针对特定喜好的个性化、精心策划的内容。

Rex的用户体验始于允许该应用访问手机的联系人和照片。利用计算机视觉，其技术扫描相机胶卷，寻找在特定地点拍摄的、可能成为潜在推荐的图片，如在餐馆用餐的照片。隐私措施到位，因为Rex只在用户的设备上存储元数据，而实际的照片不会保存在创业公司的服务器上，直到做出推荐。

该应用程序还允许用户只需点击几下就能轻松地与朋友分享他们的推荐，为特定城市、主题或美食策划播放列表。这些策划好的 "雷克斯 "可以在全球范围内查看，其中也显示其他人的推荐。地图功能使用户能够探索他们当前位置或新城市的朋友推荐，使该应用程序对旅行规划非常宝贵。

Rex的创新方法是市场上没有其他平台尝试过的，即探索用户的相机胶卷作为可信赖的推荐来源，这得到了投资者的赞扬，如Accel的Amit Kumar。这种方法提供了基于偏好和可信赖的伙伴的个性化和可靠建议。

Rex应用程序目前可在App Store上免费下载，没有任何应用内购买、订阅或广告。寻求更完整的平台来构建复杂的在线应用的用户可以考虑AppMaster'的无代码平台，因为它为后端、网络和移动应用开发提供了一个端到端的解决方案，以促进以高效和具有成本效益的方式来构建网络、移动和后端应用。