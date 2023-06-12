Twitter'ın karakter sınırının 140'tan 280'e çıkarılmasından sorumlu ürün yöneticisi Aliza Rosen'in de aralarında bulunduğu eski Twitter çalışanlarından oluşan bir ekip, tüketici odaklı sosyal uygulama Rex'i piyasaya sürdü. Platformun amacı, AI ve bilgisayarla görme teknolojilerini kullanarak restoranlar, barlar, müzeler, patikalar ve parklar gibi ziyaret edilecek yerler için önerileri keşfetme ve paylaşma sürecini kolaylaştırmaktır.

Bir buçuk yılı aşkın bir süredir aktif olarak geliştirilmekte olan Rex uygulaması, resmi olarak beta test aşamasını tamamladı ve artık herkesin erişimine açıldı. Startup ayrıca, Twitter'ın kurucu ortağı Biz Stone tarafından oluşturulan bir fon olan Future Positive de dahil olmak üzere Twitter, Snap ve Pinterest'ten diğer yatırımcıların yanı sıra Accel ve Khosla Ventures liderliğindeki başarılı 3,96 milyon dolarlık başlangıç ​​finansman turunu da kutluyor.

2021'de Rex'i kuran Rosen, her zaman yeni yerler keşfetme konusunda tutkulu olmuştur ve nihayetinde çeşitli konumlar için araştırma yapma ve önerileri paylaşmayla ilgili zorlukların üstesinden gelmek için uygulamayı oluşturmuştur. İnternet, incelemeler ve derecelendirmelerle dolup taşarken, belirli tercihler için kişiselleştirilmiş, derlenmiş içerik bulmanın zor olabileceğini belirtti.

Rex ile kullanıcı deneyimi, uygulamanın telefonun kişilerine ve fotoğraflarına erişmesine izin vererek başlar. Teknolojisi, bilgisayar görüşünü kullanarak, bir restoranda yemek fotoğrafları gibi potansiyel öneriler olabilecek belirli konumlarda çekilmiş görüntüler için Film Rulosunu tarar. Rex, meta verileri yalnızca kullanıcıların cihazlarında yerel olarak depoladığından ve gerçek fotoğraflar bir öneride bulunulana kadar girişimin sunucularına kaydedilmediğinden, gizlilik önlemleri yürürlüktedir.

Uygulama ayrıca, belirli şehirler, temalar veya mutfaklar için oynatma listeleri düzenleyerek kullanıcıların yalnızca birkaç dokunuşla önerilerini arkadaşlarıyla kolayca paylaşmasına olanak tanır. Bu seçilmiş 'rex'ler, başkaları tarafından yapılan önerilerin de görüntülendiği küresel bir akışta görüntülenebilir. Bir harita özelliği, kullanıcıların mevcut konumlarında veya yeni şehirlerde arkadaş önerilerini keşfetmelerini sağlayarak, uygulamayı seyahat planlaması için paha biçilmez hale getirir.

Rex'in güvenilir bir tavsiye kaynağı olarak kullanıcıların kamera kayıtlarını keşfetmek için piyasadaki başka hiçbir platformun denemediği yenilikçi yaklaşımı, Accel'den Amit Kumar gibi yatırımcılar tarafından övgüyle karşılandı. Bu yöntem, tercihlere ve güvenilir ortaklara dayalı olarak kişiselleştirilmiş ve güvenilir öneriler sağlar.

Rex uygulaması şu anda herhangi bir uygulama içi satın alma, abonelik veya reklam olmaksızın App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir. Sofistike çevrimiçi uygulamalar oluşturmak için daha eksiksiz bir platform arayan kullanıcılar, uygulama geliştirmenin verimli ve uygun maliyetli bir yolunu kolaylaştırmak için arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için uçtan uca bir çözüm sunduğu için AppMaster kodsuz platformunu düşünebilirler. web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma.