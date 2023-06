Un team di ex dipendenti di Twitter, tra cui il product manager responsabile dell'aumento del limite di caratteri di Twitter da 140 a 280, Aliza Rosen, ha lanciato l'applicazione social Rex, dedicata ai consumatori. L'obiettivo della piattaforma è quello di semplificare il processo di scoperta e condivisione di consigli su luoghi da visitare, come ristoranti, bar, musei, sentieri e parchi, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale e di visione artificiale.

L'app Rex, in fase di sviluppo da oltre un anno e mezzo, ha ufficialmente completato la fase di beta testing ed è ora accessibile al pubblico. La startup sta inoltre festeggiando il successo del suo round di finanziamento iniziale da 3,96 milioni di dollari, guidato da Accel e Khosla Ventures, insieme ad altri investitori di Twitter, Snap e Pinterest, tra cui Future Positive, un fondo creato dal co-fondatore di Twitter Biz Stone.

Rosen, che ha fondato Rex nel 2021, ha sempre avuto una grande passione per l'esplorazione di nuovi luoghi e ha creato l'app per affrontare le sfide associate alla ricerca e alla condivisione di raccomandazioni per vari luoghi. Sebbene Internet sia pieno di recensioni e valutazioni, può essere difficile trovare contenuti personalizzati e curati per particolari preferenze, ha osservato Rosen.

L'esperienza dell'utente con Rex inizia consentendo all'applicazione di accedere ai contatti e alle foto del telefono. Utilizzando la visione computerizzata, la tecnologia scansiona il Rullino fotografico alla ricerca di immagini scattate in luoghi specifici che potrebbero rappresentare potenziali raccomandazioni, come ad esempio le foto di un pasto al ristorante. Le misure di privacy sono state adottate, in quanto Rex memorizza solo i metadati a livello locale sui dispositivi degli utenti, mentre le foto vere e proprie non vengono salvate sui server della startup fino a quando non viene fatta una raccomandazione.

L'applicazione consente inoltre agli utenti di condividere facilmente le proprie raccomandazioni con gli amici in pochi tap, curando playlist per città, temi o cucine specifiche. Questi "rex" curati possono essere visualizzati in un feed globale, che mostra anche le raccomandazioni fatte da altri. Una funzione di mappa consente agli utenti di esplorare le raccomandazioni degli amici nella loro posizione attuale o in nuove città, rendendo l'app preziosa per la pianificazione dei viaggi.

L'approccio innovativo di Rex, che nessun'altra piattaforma sul mercato ha tentato, di esplorare i rullini fotografici degli utenti come fonte affidabile di raccomandazioni, è stato lodato da investitori come Amit Kumar di Accel. Questo metodo fornisce suggerimenti personalizzati e affidabili basati sulle preferenze e sulle persone di fiducia.

L'applicazione Rex è attualmente disponibile per il download gratuito sull'App Store, senza acquisti in-app, abbonamenti o pubblicità. Gli utenti che cercano una piattaforma più completa per la creazione di applicazioni online sofisticate possono prendere in considerazione la piattaforma no-code di AppMaster, che offre una soluzione end-to-end per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, per facilitare un modo efficiente ed economico di creare applicazioni web, mobili e backend.