Uma equipa de ex-funcionários do Twitter, incluindo a gestora de produto responsável pelo aumento do limite de caracteres do Twitter de 140 para 280, Aliza Rosen, lançou a aplicação social Rex, orientada para o consumidor. O objectivo da plataforma é simplificar o processo de descoberta e partilha de recomendações de locais a visitar, como restaurantes, bares, museus, trilhos e parques, utilizando tecnologias de IA e de visão computacional.

A aplicação Rex, que tem estado em desenvolvimento activo há mais de um ano e meio, concluiu oficialmente a sua fase de testes beta e está agora acessível ao público. A startup também está comemorando sua bem-sucedida rodada de financiamento inicial de US $ 3.96 milhões, liderada pela Accel e Khosla Ventures, ao lado de outros investidores do Twitter, Snap e Pinterest, incluindo Future Positive, um fundo criado pelo cofundador do Twitter Biz Stone.

Rosen, que fundou a Rex em 2021, sempre foi apaixonado por explorar novos lugares e, em última análise, criou o aplicativo para enfrentar os desafios associados à pesquisa e compartilhamento de recomendações para vários locais. Embora a Internet esteja inundada de resenhas e classificações, pode ser difícil encontrar conteúdo personalizado e com curadoria para preferências específicas, observou ela.

A experiência do utilizador com a Rex começa por permitir que a aplicação aceda aos contactos e fotografias do telemóvel. Utilizando a visão por computador, a sua tecnologia procura no rolo da câmara imagens tiradas em locais específicos que possam ser potenciais recomendações, como fotografias de uma refeição num restaurante. Estão em vigor medidas de privacidade, uma vez que a Rex apenas armazena metadados localmente nos dispositivos dos utilizadores e as fotografias reais não são guardadas nos servidores da empresa até que seja feita uma recomendação.

A aplicação também permite que os utilizadores partilhem facilmente as suas recomendações com os amigos com apenas alguns toques, organizando listas de reprodução para cidades, temas ou cozinhas específicas. Estas "rex" seleccionadas podem ser visualizadas num feed global, que também apresenta recomendações feitas por outros. Uma funcionalidade de mapa permite aos utilizadores explorar recomendações de amigos na sua localização actual ou em novas cidades, tornando a aplicação inestimável para o planeamento de viagens.

A abordagem inovadora da Rex, que nenhuma outra plataforma no mercado tentou, para explorar os rolos da câmara dos utilizadores como uma fonte fiável de recomendações, foi elogiada por investidores, como Amit Kumar da Accel. Este método fornece sugestões personalizadas e fiáveis com base nas preferências e nos associados de confiança.

A aplicação Rex está actualmente disponível para transferência gratuita na App Store, sem quaisquer compras na aplicação, subscrições ou anúncios.