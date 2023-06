Zespół byłych pracowników Twittera, w tym menedżer produktu odpowiedzialny za zwiększenie limitu znaków na Twitterze ze 140 do 280, Aliza Rosen, uruchomił aplikację społecznościową Rex skierowaną do konsumentów. Celem platformy jest usprawnienie procesu odkrywania i udostępniania rekomendacji miejsc do odwiedzenia, takich jak restauracje, bary, muzea, szlaki i parki, poprzez wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji i wizji komputerowej.

Aplikacja Rex, która była aktywnie rozwijana przez ponad półtora roku, oficjalnie zakończyła fazę testów beta i jest teraz dostępna publicznie. Startup świętuje również udaną rundę finansowania zalążkowego w wysokości 3,96 miliona dolarów, prowadzoną przez Accel i Khosla Ventures, wraz z innymi inwestorami z Twittera, Snap i Pinterest, w tym Future Positive, funduszu stworzonego przez współzałożyciela Twittera Biza Stone'a.

Rosen, który założył Rex w 2021 roku, zawsze pasjonował się odkrywaniem nowych miejsc i ostatecznie stworzył aplikację, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyszukiwaniem i udostępnianiem rekomendacji dla różnych lokalizacji. Podczas gdy Internet jest zalewany recenzjami i ocenami, znalezienie spersonalizowanych, wyselekcjonowanych treści dla określonych preferencji może być trudne, zauważyła.

Doświadczenie użytkownika z Rex rozpoczyna się od umożliwienia aplikacji dostępu do kontaktów i zdjęć telefonu. Korzystając z wizji komputerowej, technologia skanuje rolkę z aparatu w poszukiwaniu zdjęć wykonanych w określonych lokalizacjach, które mogą być potencjalnymi rekomendacjami, takimi jak zdjęcia posiłku w restauracji. Rex przechowuje metadane tylko lokalnie na urządzeniach użytkowników, a rzeczywiste zdjęcia nie są zapisywane na serwerach startupu, dopóki nie zostanie wydana rekomendacja.

Aplikacja pozwala również użytkownikom łatwo udostępniać swoje rekomendacje znajomym za pomocą zaledwie kilku dotknięć, tworząc listy odtwarzania dla określonych miast, tematów lub kuchni. Te wyselekcjonowane "rex" można przeglądać w globalnym kanale, który wyświetla również rekomendacje innych osób. Funkcja mapy umożliwia użytkownikom odkrywanie rekomendacji znajomych w ich bieżącej lokalizacji lub w nowych miastach, dzięki czemu aplikacja jest nieoceniona przy planowaniu podróży.

Innowacyjne podejście Rex, którego nie próbowała żadna inna platforma na rynku, do eksploracji rolek aparatów użytkowników jako zaufanego źródła rekomendacji, zostało docenione przez inwestorów, takich jak Amit Kumar z Accel. Metoda ta zapewnia spersonalizowane i wiarygodne sugestie oparte na preferencjach i zaufanych współpracownikach.

Aplikacja Rex jest obecnie dostępna do pobrania za darmo w App Store, bez żadnych zakupów w aplikacji, subskrypcji ani reklam. Użytkownicy poszukujący bardziej kompletnej platformy do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych mogą rozważyć platformę AppMasterno-code, ponieważ zapewnia ona kompleksowe rozwiązanie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, aby ułatwić wydajny i opłacalny sposób tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych.