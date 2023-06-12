أطلق فريق من موظفي Twitter السابقين ، بما في ذلك مدير المنتج المسؤول عن زيادة عدد الأحرف المسموح به على Twitter من 140 إلى 280 ، Aliza Rosen ، تطبيق Rex الاجتماعي الذي يركز على المستهلك. هدف المنصة هو تبسيط عملية اكتشاف ومشاركة التوصيات للأماكن التي يمكن زيارتها ، مثل المطاعم والحانات والمتاحف والممرات والحدائق من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر.

انتهى تطبيق Rex ، الذي ظل قيد التطوير النشط لأكثر من عام ونصف ، رسميًا من مرحلة الاختبار التجريبي وأصبح الآن متاحًا للجمهور. تحتفل الشركة الناشئة أيضًا بجولتها الناجحة للتمويل الأولي البالغة 3.96 مليون دولار ، بقيادة Accel و Khosla Ventures ، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين آخرين من Twitter و Snap و Pinterest ، بما في ذلك Future Positive ، وهو صندوق أنشأه المؤسس المشارك لتويتر بيز ستون.

كان Rosen ، الذي أسس Rex في عام 2021 ، متحمسًا دائمًا لاستكشاف أماكن جديدة وأنشأ التطبيق في النهاية لمواجهة التحديات المرتبطة بالبحث ومشاركة التوصيات لمواقع مختلفة. وأشارت إلى أنه في حين أن الإنترنت مليء بالمراجعات والتقييمات ، فقد يكون من الصعب العثور على محتوى مخصص ومنسق لتفضيلات معينة.

تبدأ تجربة المستخدم مع Rex بالسماح للتطبيق بالوصول إلى جهات اتصال الهاتف والصور. باستخدام رؤية الكمبيوتر ، تقوم تقنيتها بمسح ألبوم الكاميرا بحثًا عن الصور التي تم التقاطها في مواقع محددة والتي يمكن أن تكون توصيات محتملة ، مثل صور وجبة في مطعم. توجد إجراءات للخصوصية ، حيث يقوم Rex بتخزين البيانات الوصفية محليًا فقط على أجهزة المستخدمين ، ولا يتم حفظ الصور الفعلية على خوادم بدء التشغيل حتى يتم تقديم توصية.

يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين مشاركة توصياتهم بسهولة مع الأصدقاء ببضع نقرات فقط ، وتنظيم قوائم التشغيل لمدن أو موضوعات أو مطابخ معينة. يمكن عرض "rex" المنسقة هذه في موجز عالمي ، والذي يعرض أيضًا التوصيات التي قدمها الآخرون. تتيح ميزة الخريطة للمستخدمين استكشاف توصيات الأصدقاء في مواقعهم الحالية أو في مدن جديدة ، مما يجعل التطبيق لا يقدر بثمن في التخطيط للرحلات.

لقد أشاد المستثمرون بنهج Rex المبتكر ، الذي لم تحاول أي منصة أخرى في السوق ، لاستكشاف قوائم الكاميرا الخاصة بالمستخدمين كمصدر موثوق للتوصيات ، مثل Amit Kumar من Accel. توفر هذه الطريقة اقتراحات مخصصة وموثوقة بناءً على التفضيلات والشركاء الموثوق بهم.

تطبيق Rex متاح حاليًا للتنزيل المجاني على App Store ، بدون أي عمليات شراء أو اشتراكات أو إعلانات داخل التطبيق. يمكن للمستخدمين الذين يسعون إلى نظام أساسي أكثر اكتمالاً لبناء تطبيقات متطورة عبر الإنترنت أن يفكروا في منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية ، حيث إنها توفر حلاً شاملاً للخلفية والويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل طريقة فعالة ومنخفضة التكلفة إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية.