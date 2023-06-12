Команда бывших сотрудников Twitter, включая менеджера по продуктам, ответственного за увеличение лимита символов в Twitter со 140 до 280, Ализу Розен, запустила ориентированное на потребителя социальное приложение Rex. Цель платформы - упростить процесс поиска и обмена рекомендациями о местах для посещения, таких как рестораны, бары, музеи, маршруты и парки, используя технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Приложение Rex, которое активно разрабатывалось более полутора лет, официально завершило этап бета-тестирования и теперь доступно для широкой публики. Стартап также празднует успешный раунд посевного финансирования в размере $3,96 млн, который возглавили Accel и Khosla Ventures, а также другие инвесторы из Twitter, Snap и Pinterest, включая Future Positive, фонд, созданный соучредителем Twitter Бизом Стоуном.

Розен, основавший Rex в 2021 году, всегда был увлечен исследованием новых мест и в итоге создал приложение для решения проблем, связанных с поиском и обменом рекомендациями по различным местам. Хотя интернет переполнен отзывами и рейтингами, бывает трудно найти персонализированный, курируемый контент для конкретных предпочтений, отметила она.

Работа с Rex начинается с того, что приложение получает доступ к контактам и фотографиям телефона. Используя компьютерное зрение, его технология сканирует Camera Roll в поисках изображений, сделанных в определенных местах, которые могут быть потенциальными рекомендациями, например, фотографии блюд в ресторане. При этом соблюдаются меры конфиденциальности, поскольку Rex хранит метаданные только локально на устройствах пользователей, а сами фотографии не сохраняются на серверах стартапа до тех пор, пока не будет сделана рекомендация.

Приложение также позволяет пользователям легко делиться своими рекомендациями с друзьями всего в несколько касаний, составляя плейлисты для определенных городов, тем или кухонь. Эти курируемые "рексы" можно просматривать в глобальной ленте, где также отображаются рекомендации, сделанные другими пользователями. Функция карты позволяет пользователям изучать рекомендации друзей в их текущем местоположении или в новых городах, что делает приложение незаменимым при планировании поездок.

Инновационный подход Rex, который не применялся ни одной другой платформой на рынке, - изучение роликов камер пользователей в качестве надежного источника рекомендаций - получил высокую оценку инвесторов, таких как Амит Кумар из Accel. Этот метод обеспечивает персонализированные и надежные предложения, основанные на предпочтениях и доверенных ассоциациях.

В настоящее время приложение Rex доступно для бесплатной загрузки в App Store без каких-либо покупок внутри приложения, подписок или рекламы. Пользователи, ищущие более полную платформу для создания сложных онлайн-приложений, могут рассмотреть no-code платформу AppMaster, поскольку она предоставляет комплексное решение для разработки бэкенд-, веб- и мобильных приложений, облегчая эффективный и экономичный способ создания веб-, мобильных и бэкенд-приложений.