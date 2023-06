Ein Team ehemaliger Twitter-Mitarbeiter, darunter die für die Erhöhung der Twitter-Zeichenbegrenzung von 140 auf 280 Zeichen verantwortliche Produktmanagerin Aliza Rosen, hat die auf Verbraucher ausgerichtete soziale App Rex ins Leben gerufen. Das Ziel der Plattform ist es, den Prozess der Entdeckung und des Austauschs von Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten wie Restaurants, Bars, Museen, Wanderwege und Parks durch den Einsatz von KI- und Computer-Vision-Technologien zu optimieren.

Die Rex-App, an der seit über anderthalb Jahren aktiv gearbeitet wird, hat ihre Beta-Testphase offiziell abgeschlossen und ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Startup feiert außerdem seine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 3,96 Millionen Dollar, die von Accel und Khosla Ventures angeführt wurde, zusammen mit anderen Investoren von Twitter, Snap und Pinterest, einschließlich Future Positive, einem von Twitter-Mitbegründer Biz Stone gegründeten Fonds.

Rosen, der Rex im Jahr 2021 gründete, hat schon immer leidenschaftlich gerne neue Orte erkundet und schuf die App schließlich, um die mit der Recherche und dem Austausch von Empfehlungen für verschiedene Orte verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Während das Internet mit Rezensionen und Bewertungen überschwemmt wird, kann es schwierig sein, personalisierte, kuratierte Inhalte für bestimmte Vorlieben zu finden, bemerkte sie.

Die Benutzererfahrung mit Rex beginnt damit, dass die App auf die Kontakte und Fotos des Telefons zugreifen kann. Mithilfe von Computer Vision scannt die Technologie die Kamerarolle nach Bildern, die an bestimmten Orten aufgenommen wurden und als potenzielle Empfehlungen in Frage kommen, z. B. Fotos von einer Mahlzeit in einem Restaurant. Der Datenschutz ist gewährleistet, da Rex nur die Metadaten lokal auf den Geräten der Nutzer speichert. Die eigentlichen Fotos werden erst dann auf den Servern des Start-ups gespeichert, wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird.

Die App ermöglicht es den Nutzern auch, ihre Empfehlungen mit nur wenigen Fingertipps mit Freunden zu teilen und Wiedergabelisten für bestimmte Städte, Themen oder Küchen zu erstellen. Diese kuratierten "rex" können in einem globalen Feed angezeigt werden, der auch die Empfehlungen anderer anzeigt. Eine Kartenfunktion ermöglicht es den Nutzern, Empfehlungen von Freunden an ihrem aktuellen Standort oder in neuen Städten zu erkunden, was die App für die Reiseplanung von unschätzbarem Wert macht.

Der innovative Ansatz von Rex, der von keiner anderen Plattform auf dem Markt verfolgt wird, nämlich die Kamerarollen der Nutzer als vertrauenswürdige Quelle für Empfehlungen zu nutzen, wurde von Investoren wie Amit Kumar von Accel gelobt. Diese Methode bietet personalisierte und verlässliche Vorschläge, die auf Vorlieben und vertrauten Personen basieren.

Die Rex-App ist derzeit als kostenloser Download im App Store erhältlich, ohne In-App-Käufe, Abonnements oder Werbung. Benutzer, die eine umfassendere Plattform für die Erstellung anspruchsvoller Online-Anwendungen suchen, können die No-Code-Plattform von AppMaster in Betracht ziehen, da sie eine End-to-End-Lösung für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet, die eine effiziente und kostengünstige Erstellung von Web-, mobilen und Backend-Anwendungen ermöglicht.