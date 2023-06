Een team van voormalige Twitter-medewerkers, waaronder Aliza Rosen, de productmanager die verantwoordelijk was voor het verhogen van de karakterlimiet van Twitter van 140 naar 280 tekens, heeft de consumentgerichte sociale app Rex gelanceerd. Het doel van het platform is om het proces van het ontdekken en delen van aanbevelingen voor plaatsen om te bezoeken, zoals restaurants, bars, musea, wandelpaden en parken te stroomlijnen door gebruik te maken van AI en computer vision technologieën.

De Rex app, die al meer dan anderhalf jaar in ontwikkeling is, heeft officieel zijn beta-testfase afgerond en is nu toegankelijk voor het publiek. De startup viert ook zijn succesvolle $3,96 miljoen zaaifinancieringsronde, geleid door Accel en Khosla Ventures, naast andere investeerders van Twitter, Snap en Pinterest, waaronder Future Positive, een fonds opgericht door Twitter mede-oprichter Biz Stone.

Rosen, die Rex in 2021 oprichtte, is altijd al gepassioneerd geweest door het verkennen van nieuwe plaatsen en creëerde de app uiteindelijk om de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met het onderzoeken en delen van aanbevelingen voor verschillende locaties. Hoewel het internet overspoeld wordt met recensies en beoordelingen, kan het moeilijk zijn om gepersonaliseerde, gecureerde inhoud voor bepaalde voorkeuren te vinden, merkte ze op.

De gebruikerservaring met Rex begint door de app toegang te geven tot de contacten en foto's van de telefoon. Met behulp van computervisie scant de technologie de camerarol op foto's die op specifieke locaties zijn genomen en die potentiële aanbevelingen kunnen zijn, zoals foto's van een maaltijd in een restaurant. Er zijn privacymaatregelen getroffen, omdat Rex alleen metadata lokaal opslaat op de apparaten van gebruikers en de daadwerkelijke foto's niet worden opgeslagen op de servers van de startup totdat er een aanbeveling is gedaan.

De app stelt gebruikers ook in staat om hun aanbevelingen met een paar tikken te delen met vrienden, door afspeellijsten samen te stellen voor specifieke steden, thema's of keukens. Deze samengestelde 'rex' kunnen worden bekeken in een globale feed, die ook aanbevelingen van anderen weergeeft. Een kaartfunctie stelt gebruikers in staat om aanbevelingen van vrienden op hun huidige locatie of in nieuwe steden te verkennen, waardoor de app van onschatbare waarde is voor het plannen van reizen.

De innovatieve aanpak van Rex, die geen enkel ander platform op de markt heeft geprobeerd, om de camerarollen van gebruikers te gebruiken als betrouwbare bron van aanbevelingen, is geprezen door investeerders zoals Amit Kumar van Accel. Deze methode biedt gepersonaliseerde en betrouwbare suggesties op basis van voorkeuren en vertrouwde partners.

De Rex-app is momenteel gratis te downloaden in de App Store, zonder in-app aankopen, abonnementen of advertenties. Gebruikers die op zoek zijn naar een completer platform voor het bouwen van geavanceerde online applicaties kunnen AppMaster's no-code platform overwegen, omdat het een end-to-end oplossing biedt voor de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties om een efficiënte en kosteneffectieve manier van het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties mogelijk te maken.