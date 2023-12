Lancement d'Android Studio Hedgehog : variété de fonctionnalités axées sur l'amélioration de l'efficacité des développeurs

Dans le cadre d'une avancée récente dans le développement d'applications Android, l'équipe Android a lancé une version stable de son environnement de développement intégré (IDE), Android Studio Hedgehog. Cette dernière offre de l'équipe Android est structurée autour de l'amélioration de la productivité des développeurs, des performances des applications et de la prolongation de la durée de vie de la batterie. La mise à niveau vise notamment à simplifier les transitions ascendantes vers les dernières versions d’Android pour les applications.

Le point fort de cette nouvelle version est la fonctionnalité améliorée App Quality Insights. Cet outil intègre désormais les données Android Vitals provenant de la console Google Play et les intègre au SDK Firebase Crashlytics. Cette intégration permet aux développeurs d'examiner les rapports d'erreur pour toutes les applications répertoriées sur le Google Play Store sans aucune instrumentation supplémentaire.

La fenêtre de l'outil App Quality Insights offre une plate-forme sur laquelle les développeurs peuvent afficher, filtrer et résoudre les problèmes liés à Android Vitals. L'outil permet une transition transparente d'une trace de pile au code, permettant des résolutions efficaces de crash et accélérant ainsi la productivité.

L'équipe Android a également introduit un Power Profiler qui fournit aux développeurs des données complètes sur la consommation d'énergie des appareils, classées en « Power Rails ». Alors que l'ancien Energy Profiler analysait uniquement la consommation d'énergie, le nouveau Power Profiler retrace la consommation d'énergie exacte. Ces informations granulaires facilitent une compréhension précise de la corrélation entre l’utilisation de l’énergie et les actions des applications.

Avec Power Profiler, les développeurs peuvent identifier et corriger les problèmes de consommation d'énergie en effectuant des comparaisons via des tests A/B de différents algorithmes, fonctionnalités ou variantes d'applications. L'optimisation des applications pour réduire la consommation d'énergie améliore non seulement la batterie et les performances thermiques, mais améliore également l'expérience utilisateur globale. Il convient de noter que les données Power Rails sont prises en charge sur les appareils Pixel 6+ fonctionnant sous Android 10 et les versions plus récentes.

Dans le but d'aider les ingénieurs logiciels à mettre à niveau leur targetSdkVersion, l'équipe Android a déployé un assistant de mise à niveau du SDK, facilité via Android Studio Hedgehog. Cet outil convivial rationalise le processus de mise à niveau en incorporant la documentation directement dans l'EDI, minimisant ainsi le temps et les efforts dépensés.

L'assistant de mise à niveau d' Android Studio Hedgehog prend directement en charge les transitions vers Android 14 (API niveau 34). De plus, il comprend des filtres de pertinence accrus pour éliminer les étapes inutiles lors du processus de mise à niveau. L'outil a la capacité d'identifier les sections de code précises où des modifications sont nécessaires, réduisant ainsi la complexité des mises à niveau.

Entre autres mises à jour, la plateforme IntelliJ, intégrée à Android, a été mise à niveau vers la version 2023.1. Il existe également plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la mise en miroir des appareils et un inspecteur de mise en page intégré, marquant une amélioration globale de l'interface utilisateur et de l'expérience du développeur.

Dans l'ensemble, en mettant l'accent sur des résultats tels qu'une productivité améliorée, des mises à jour d'applications simplifiées et une expérience utilisateur améliorée, Android Studio Hedgehog promet de consolider davantage la position d'Android en tant qu'acteur majeur dans l'univers du développement d'applications.