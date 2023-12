Lancering van Android Studio Hedgehog: verscheidenheid aan functies gericht op het verbeteren van de efficiëntie van ontwikkelaars

Als recente vooruitgang in de ontwikkeling van Android-applicaties heeft het Android-team een ​​stabiele versie van zijn Integrated Development Environment (IDE), Android Studio Hedgehog, gelanceerd. Dit nieuwste aanbod van het Android-team is opgebouwd rond het verhogen van de productiviteit van ontwikkelaars, app-prestaties en het verlengen van de levensduur van de batterij. De upgrade is met name bedoeld om de opwaartse overgangen naar de nieuwste Android-versies voor apps te vereenvoudigen.

Het belangrijkste hoogtepunt van deze nieuwe release is de verfijnde App Quality Insights functie. Deze tool bevat nu Android-vitaliteitsgegevens afkomstig van de Google Play Console en voegt deze samen met de Firebase Crashlytics SDK. Deze integratie stelt ontwikkelaars in staat crashrapporten nauwkeurig te onderzoeken voor alle apps die in de Google Play Store worden vermeld, zonder aanvullende instrumenten.

Het App Quality Insights-toolvenster biedt een platform waar ontwikkelaars Android-vitaliteitsgerelateerde problemen kunnen bekijken, filteren en aanpakken. De tool maakt een naadloze overgang mogelijk van een stacktracering naar de code, waardoor efficiënte crashoplossingen mogelijk zijn en daardoor de productiviteit wordt versneld.

Het Android-team heeft ook een Power Profiler geïntroduceerd die ontwikkelaars uitgebreide gegevens over het energieverbruik op apparaten biedt, onderverdeeld in 'Power Rails'. Terwijl de voormalige Energy Profiler alleen het energieverbruik analyseerde, traceert de nieuwe Power Profiler het exacte energieverbruik. Dit gedetailleerde inzicht maakt een nauwkeurig inzicht mogelijk in het energieverbruik versus de correlatie tussen app-acties.

Met de Power Profiler kunnen ontwikkelaars problemen met het energieverbruik opsporen en corrigeren door vergelijkingen uit te voeren via A/B-tests van verschillende algoritmen, functies of app-varianten. Het optimaliseren van apps voor een lager energieverbruik verbetert niet alleen de batterij- en thermische prestaties, maar verbetert ook de algehele gebruikerservaring. Opgemerkt moet worden dat Power Rails-gegevens worden ondersteund op Pixel 6+ apparaten die werken op Android 10 en nieuwere versies.

In een poging om software-ingenieurs te helpen bij het upgraden van hun targetSdkVersion, heeft het Android-team een ​​SDK Upgrade Assistant uitgerold, gefaciliteerd via Android Studio Hedgehog. Deze gebruiksvriendelijke tool stroomlijnt het upgradeproces door de documentatie rechtstreeks in de IDE op te nemen, waardoor de tijd en moeite worden geminimaliseerd. Dergelijke automatisering wordt soms over het hoofd gezien en bevordert ongetwijfeld de ontwikkelingsefficiëntie, een belangrijk doel voor platforms als AppMaster , die tot doel hebben app-ontwerp voor iedereen toegankelijk en efficiënt te maken.

De Upgrade Assistant in Android Studio Hedgehog ondersteunt direct overgangen naar Android 14 (API Level 34). Bovendien bevat het verhoogde relevantiefilters om onnodige stappen tijdens het upgradeproces te elimineren. De tool heeft de mogelijkheid om precieze codesecties te identificeren waar wijzigingen nodig zijn, waardoor de complexiteit van upgrades wordt verminderd.

Naast andere updates is het IntelliJ-platform, geïntegreerd in Android, geüpgraded naar versie 2023.1. Er zijn ook verschillende nieuwe functies, zoals apparaatspiegeling en een ingebouwde lay-outinspecteur, die een algehele verbetering van de gebruikersinterface en de ontwikkelaarservaring betekenen.

Over het geheel genomen belooft Android Studio Hedgehog, met zijn focus op resultaten zoals verbeterde productiviteit, vereenvoudigde app-updates en verbeterde gebruikerservaring, de positie van Android als leidende speler in het app-ontwikkelingsuniversum verder te verstevigen.