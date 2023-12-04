Выпуск Android Studio Hedgehog: множество функций, направленных на повышение эффективности разработки

В рамках недавнего прогресса в разработке приложений для Android команда Android выпустила стабильную версию своей интегрированной среды разработки (IDE) Android Studio Hedgehog. Это последнее предложение от команды Android направлено на повышение продуктивности разработчиков, производительности приложений и продления срока службы батареи. Примечательно, что обновление направлено на упрощение перехода на последние версии Android для приложений.

Важным моментом этой новой версии является усовершенствованная функция App Quality Insights. Этот инструмент теперь включает данные Android Vitals, полученные из консоли Google Play, и объединяет их с Firebase Crashlytics SDK. Эта интеграция позволяет разработчикам тщательно проверять отчеты о сбоях для любых приложений, представленных в магазине Google Play, без каких-либо дополнительных инструментов.

Окно инструментов App Quality Insights предлагает платформу, на которой разработчики могут просматривать, фильтровать и решать проблемы, связанные с Android Vitals. Этот инструмент обеспечивает плавный переход от трассировки стека к коду, обеспечивая эффективное устранение сбоев и тем самым повышая производительность.

Команда Android также представила Power Profiler, который предоставляет разработчикам полные данные о энергопотреблении на устройствах, сгруппированные по категориям «Power Rails». Если прежний Energy Profiler анализировал только использование энергии, то новый Power Profiler отслеживает точное энергопотребление. Такая детальная информация способствует точному пониманию корреляции использования энергии и действий приложения.

С помощью Power Profiler разработчики могут выявлять и устранять проблемы с энергопотреблением, проводя сравнения с помощью A/B-тестов различных алгоритмов, функций или вариантов приложений. Оптимизация приложений для меньшего энергопотребления не только повышает производительность аккумулятора и температуру, но и повышает общее удобство использования. Следует отметить, что данные Power Rails поддерживаются на устройствах Pixel 6+, работающих под управлением Android 10 и более поздних версий.

Пытаясь помочь разработчикам программного обеспечения в обновлении их targetSdkVersion, команда Android разработала Помощник по обновлению SDK, работающий через Android Studio Hedgehog. Этот удобный для пользователя инструмент упрощает процесс обновления за счет включения документации непосредственно в IDE, что сводит к минимуму затрачиваемые время и усилия. Такая автоматизация, которую иногда упускают из виду, несомненно, способствует повышению эффективности разработки, что является важной целью для таких платформ, как AppMaster , которые стремятся сделать дизайн приложений доступным и эффективным для всех.

Помощник по обновлению в Android Studio Hedgehog напрямую поддерживает переход на Android 14 (уровень API 34). Более того, он включает фильтры повышенной релевантности для устранения ненужных шагов в процессе обновления. Инструмент имеет возможность идентифицировать точные разделы кода, где необходимы изменения, тем самым упрощая процесс обновления.

Среди других обновлений платформа IntelliJ, встроенная в Android, обновлена ​​до версии 2023.1. Есть также несколько новых функций, таких как зеркальное отображение устройств и встроенный инспектор макета, что означает общее улучшение пользовательского интерфейса и удобства для разработчиков.

В целом, уделяя особое внимание таким результатам, как повышение производительности, упрощение обновлений приложений и улучшение пользовательского опыта, Android Studio Hedgehog обещает еще больше укрепить позиции Android как ведущего игрока во вселенной разработки приложений.