Em um avanço recente no desenvolvimento de aplicativos Android, a equipe Android lançou uma versão estável de seu Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), Android Studio Hedgehog. Esta última oferta da equipe Android está estruturada em torno do aumento da produtividade do desenvolvedor, do desempenho do aplicativo e do prolongamento da vida útil da bateria. Notavelmente, a atualização visa simplificar as transições ascendentes para as versões mais recentes do Android para aplicativos.

O destaque significativo desta nova versão é o recurso refinado App Quality Insights. Esta ferramenta agora incorpora dados do Android vitals provenientes do Google Play Console e os combina com o SDK do Firebase Crashlytics. Essa integração permite que os desenvolvedores examinem relatórios de falhas de qualquer aplicativo listado na Google Play Store sem qualquer instrumentação adicional.

A janela da ferramenta App Quality Insights oferece uma plataforma onde os desenvolvedores podem visualizar, filtrar e resolver problemas relacionados ao Android vitals. A ferramenta permite uma transição perfeita de um rastreamento de pilha para o código, permitindo resoluções eficientes de falhas e, assim, acelerando a produtividade.

A equipe do Android também introduziu um Power Profiler que fornece aos desenvolvedores dados abrangentes de consumo de energia em dispositivos, categorizados em ‘Power Rails’. Enquanto o antigo Energy Profiler analisava apenas a utilização de energia, o novo Power Profiler rastreia o consumo exato de energia. Essa visão granular facilita uma compreensão precisa da utilização de energia versus a correlação de ações do aplicativo.

Com o Power Profiler, os desenvolvedores podem identificar e corrigir problemas de consumo de energia conduzindo comparações por meio de testes A/B de diferentes algoritmos, recursos ou variantes de aplicativos. Otimizar aplicativos para menor consumo de energia não apenas aumenta o desempenho térmico e da bateria, mas também melhora a experiência geral do usuário. Deve-se observar que os dados Power Rails são suportados em dispositivos Pixel 6+ rodando Android 10 e versões mais recentes.

Na tentativa de ajudar os engenheiros de software a atualizar seu targetSdkVersion, a equipe do Android lançou um SDK Upgrade Assistant, facilitado pelo Android Studio Hedgehog. Esta ferramenta fácil de usar agiliza o processo de atualização incorporando a documentação diretamente no IDE, minimizando assim o tempo e o esforço gastos. Às vezes esquecida, essa automação sem dúvida promove a eficiência do desenvolvimento, um objetivo importante para plataformas como AppMaster , que visam tornar o design de aplicativos acessível e eficiente para todos.

O Assistente de atualização no Android Studio Hedgehog oferece suporte direto às transições para o Android 14 (API nível 34). Além disso, inclui filtros de maior relevância para eliminar etapas desnecessárias durante o processo de atualização. A ferramenta tem a capacidade de identificar seções de código precisas onde são necessárias alterações, reduzindo assim a complexidade das atualizações.

Entre outras atualizações, a plataforma IntelliJ, incorporada ao Android, foi atualizada para a versão 2023.1. Existem também vários novos recursos, como espelhamento de dispositivos e um inspetor de layout incorporado, marcando uma melhoria geral na interface do usuário e na experiência do desenvolvedor.

No geral, com foco em resultados como maior produtividade, atualizações simplificadas de aplicativos e experiência de usuário aprimorada, Android Studio Hedgehog promete solidificar ainda mais a posição do Android como um player líder no universo de desenvolvimento de aplicativos.