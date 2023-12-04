إطلاق Android Studio Hedgehog: مجموعة متنوعة من الميزات التي تركز على تحسين كفاءة المطورين

في التقدم الأخير في تطوير تطبيقات Android، أطلق فريق Android نسخة مستقرة من بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، Android Studio Hedgehog. يتمحور هذا العرض الأخير من فريق Android حول رفع إنتاجية المطورين وأداء التطبيقات وإطالة عمر البطارية. والجدير بالذكر أن الترقية تهدف إلى تبسيط التحولات التصاعدية إلى أحدث إصدارات Android للتطبيقات.

أهم ما يميز هذا الإصدار الجديد هو ميزة App Quality Insights المحسنة. تتضمن هذه الأداة الآن بيانات Android الحيوية التي يتم الحصول عليها من Google Play Console وتدمجها في Firebase Crashlytics SDK. يمكّن هذا التكامل المطورين من فحص تقارير الأعطال لأي تطبيقات مدرجة في متجر Google Play دون أي أدوات إضافية.

توفر نافذة أداة App Quality Insights نظامًا أساسيًا يمكن للمطورين من خلاله عرض المشكلات المتعلقة بمؤشرات Android الحيوية وتصفيتها ومعالجتها. تسمح الأداة بالانتقال السلس من تتبع المكدس إلى التعليمات البرمجية، مما يتيح حلولاً فعالة للأعطال، وبالتالي تسريع الإنتاجية.

قدم فريق Android أيضًا Power Profiler الذي يوفر للمطورين بيانات شاملة عن استهلاك الطاقة على الأجهزة، مصنفة ضمن "Power Rails". في حين أن ملف تعريف الطاقة السابق يقوم فقط بتحليل استخدام الطاقة، فإن ملف تعريف الطاقة الجديد يتتبع استهلاك الطاقة بدقة. تسهل هذه الرؤية التفصيلية الفهم الدقيق لاستخدام الطاقة مقابل الارتباط بين إجراءات التطبيق.

باستخدام Power Profiler ، يمكن للمطورين تحديد مشاكل استهلاك الطاقة وتصحيحها من خلال إجراء مقارنات عبر اختبارات A/B للخوارزميات أو الميزات أو متغيرات التطبيقات المختلفة. إن تحسين التطبيقات لتقليل استهلاك الطاقة لا يؤدي فقط إلى تعزيز أداء البطارية والحرارة، بل يعزز أيضًا تجربة المستخدم الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن بيانات Power Rails مدعومة على أجهزة Pixel 6+ التي تعمل بنظام التشغيل Android 10 والإصدارات الأحدث.

في محاولة لمساعدة مهندسي البرمجيات في ترقية إصدار targetSdk الخاص بهم، قام فريق Android بطرح مساعد ترقية SDK، والذي تم تسهيله عبر Android Studio Hedgehog. تعمل هذه الأداة سهلة الاستخدام على تبسيط عملية الترقية من خلال دمج الوثائق مباشرة في IDE، وبالتالي تقليل الوقت والجهد المبذول. يتم التغاضي عن مثل هذه الأتمتة في بعض الأحيان، مما لا شك فيه أنه يعزز كفاءة التطوير، وهو هدف مهم لمنصات مثل AppMaster ، التي تهدف إلى جعل تصميم التطبيق متاحًا وفعالًا للجميع.

يدعم مساعد الترقية في Android Studio Hedgehog مباشرةً عمليات الانتقال إلى Android 14 (مستوى واجهة برمجة التطبيقات 34). علاوة على ذلك، فهو يشتمل على مرشحات ذات صلة عالية للتخلص من الخطوات غير الضرورية أثناء عملية الترقية. تتمتع الأداة بالقدرة على تحديد أقسام التعليمات البرمجية الدقيقة التي تحتاج إلى تعديلات، وبالتالي تقليل تعقيد الترقيات.

ومن بين التحديثات الأخرى، تمت ترقية منصة IntelliJ المدمجة في Android إلى الإصدار 2023.1. هناك أيضًا العديد من الميزات الجديدة مثل النسخ المتطابق للجهاز ومفتش التخطيط المضمن، مما يمثل تحسينًا شاملاً في واجهة المستخدم وتجربة المطور.

بشكل عام، مع تركيزه على الإنجازات مثل تحسين الإنتاجية وتحديثات التطبيقات المبسطة وتجربة المستخدم المحسنة، يعد Android Studio Hedgehog بتعزيز مكانة Android كلاعب رائد في عالم تطوير التطبيقات.