Android Studio Hedgehog Piyasaya Sürülüyor: Geliştirici Verimliliğini Artırmaya Odaklanan Çeşitli Özellikler

Android uygulama geliştirmede yakın zamanda kaydedilen bir ilerlemeyle Android ekibi, Entegre Geliştirme Ortamı'nın (IDE) kararlı bir sürümü olan Android Studio Hedgehog'u piyasaya sürdü. Android ekibinin sunduğu bu son teklif, geliştirici üretkenliğini, uygulama performansını artırma ve pil ömrünü uzatma etrafında yapılandırılmıştır. Yükseltme özellikle uygulamalar için en son Android sürümlerine yukarı doğru geçişi basitleştirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni sürümün en önemli özelliği, geliştirilmiş App Quality Insights özelliğidir. Bu araç artık Google Play Console'dan alınan Android vitals verilerini içeriyor ve bunları Firebase Crashlytics SDK'sıyla harmanlıyor. Bu entegrasyon, geliştiricilerin Google Play Store'da listelenen tüm uygulamalara ilişkin kilitlenme raporlarını herhangi bir ek araç olmadan incelemesine olanak tanır.

Uygulama Kalitesi Analizleri araç penceresi, geliştiricilerin Android vitals ile ilgili sorunları görüntüleyebileceği, filtreleyebileceği ve çözebileceği bir platform sunar. Araç, yığın takibinden koda sorunsuz geçişe olanak tanıyarak etkili kilitlenme çözümlerine olanak tanır ve dolayısıyla verimliliği hızlandırır.

Android ekibi ayrıca, geliştiricilere cihazlara ilişkin 'Power Rails' olarak kategorize edilmiş kapsamlı güç tüketimi verileri sağlayan bir Power Profiler'ı da kullanıma sundu. Eski Energy Profiler yalnızca enerji kullanımını analiz ederken, yeni Power Profiler tam güç tüketimini izliyor. Bu ayrıntılı bilgi, güç kullanımı ile uygulama eylem korelasyonunun doğru bir şekilde anlaşılmasını kolaylaştırır.

Power Profiler ile geliştiriciler, farklı algoritmalar, özellikler veya uygulama çeşitlerinin A/B testleri aracılığıyla karşılaştırmalar yaparak güç tüketimindeki aksaklıkları tespit edebilir ve düzeltebilir. Uygulamaları daha az güç tüketimi için optimize etmek yalnızca pili ve termal performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel kullanıcı deneyimini de geliştirir. Power Rails verilerinin Android 10 ve daha yeni sürümlerde çalışan Pixel 6+ cihazlarda desteklendiğini belirtmek gerekir.

Yazılım mühendislerine targetSdkVersion'larını yükseltmelerinde yardımcı olmak amacıyla Android ekibi, Android Studio Hedgehog aracılığıyla kolaylaştırılan bir SDK Yükseltme Asistanı'nı kullanıma sundu. Bu kullanıcı dostu araç, belgeleri doğrudan IDE'ye dahil ederek yükseltme sürecini kolaylaştırır, böylece harcanan zaman ve çabayı en aza indirir. Bazen gözden kaçan bu tür bir otomasyon, uygulama tasarımını herkes için erişilebilir ve verimli kılmayı amaçlayan AppMaster gibi platformlar için önemli bir hedef olan geliştirme verimliliğini şüphesiz artırır.

Android Studio Hedgehog'daki Yükseltme Asistanı, Android 14'e (API Düzeyi 34) geçişleri doğrudan destekler. Ayrıca yükseltme işlemi sırasında gereksiz adımları ortadan kaldırmak için artırılmış ilgi filtreleri içerir. Araç, değişiklik yapılması gereken kod bölümlerini kesin olarak belirleme yeteneğine sahiptir, böylece yükseltmelerin karmaşıklığı azaltılır.

Diğer güncellemelerin yanı sıra, Android'e dahil edilen IntelliJ platformu 2023.1 sürümüne yükseltildi. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde ve geliştirici deneyiminde genel bir gelişmeye işaret eden, cihaz yansıtma ve yerleşik düzen denetçisi gibi birçok yeni özellik de bulunmaktadır.

Genel olarak, gelişmiş üretkenlik, basitleştirilmiş uygulama güncellemeleri ve gelişmiş kullanıcı deneyimi gibi çıktılara odaklanan Android Studio Hedgehog, Android'in uygulama geliştirme evrenindeki lider oyuncu konumunu daha da sağlamlaştırmayı vaat ediyor.